Laagberg

Ein Motorroller der Marke Pegasus wechselte am Wochenende offenbar unfreiwillig den Besitzer. Das schwarze Kleinkraftrad mit einem großen, schwarzen, am Heck montierten Koffer stand am Samstagabend gegen 18 Uhr noch vor einem Mehrfamilienhaus im Schlesierweg. Am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr wurde der Diebstahl festgestellt.

Wert: 500 Euro

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 500 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl oder Verbleib des Motorrollers nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05361/46460 entgegen.

Von der Redaktion