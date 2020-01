Schwangere in Bauch getreten? Angeklagter mangels Beweisen freigesprochen

Wolfsburg

Der Vorwurf wog schwer: Ein 42-jähriger Wolfsburger soll am 26. Juni 2019 seine schwangere Lebensgefährtin in den Bauch getreten und sie mit einer Tupperdose geschlagen haben. Wegen gefährlicher Körperverletzung stand der Schuhmacher nun vor dem Wolfsburger Amtsgericht. Sowohl Richter als auch Staatsanwältin hatten jedoch Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Opfers.

Der Angeklagte und die Frau haben zwei gemeinsame Kinder (1 und 4 Jahre). Die Söhne wohnen bei der Mutter zusammen mit deren zehnjähriger Tochter. Das Paar hatte sich bereits mehrere Male getrennt, dann aber stets wieder zusammengerauft, sagte der 42-Jährige, der unter anderem wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Waffengesetz vorbestraft ist.

„Es gab ein Handgemenge“

An dem Tag wollte der Angeklagte mit seinem älteren Sohn und der Tochter des Opfers zum Schwimmen fahren. Als das Mädchen dann doch nicht mit wollte und er nur mit seinem Sohn aufbrechen wollte, kam es zum Streit. Seine Lebensgefährtin habe seinen älteren Sohn an sich gezogen, es sei zu einem ein Handgemenge gekommen. „Ich habe ihr die Dose aber nicht absichtlich gegen den Kopf geschlagen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist“, sagte der Wolfsburger. Den Fußtritt in den Bauch des Opfers stritt er gänzlich ab. Wie seine Partnerin darauf komme, könne er sich nicht erklären. „Sie ist nicht normal, wenn sie schwanger ist.“

Der dritte Fall von häuslicher Gewalt

Eine Mitarbeiterin des Jugendamtes hörte im Hausflur zufällig den Streit und rief die Polizei. Die Zeugin betreut das Paar seit 2017 und sprach von einer konfliktbelasteten Beziehung. „Es ist der dritte Fall häuslicher Gewalt gewesen, der uns bekannt ist.“ Auf der anderen Seite sorge der Vater gut für seine Kinder, derzeit sei das Verhältnis zur Lebensgefährtin „ganz gut“.

Wie sie die psychische Verfassung des Opfers einschätze, hakte der Richter nach. „Sie kann nicht gut trennen, was real ist und was nicht.“ Ein Polizeibeamter gab zu Protokoll, dass die Frau auf Nachfrage gesagt habe, schmerzfrei zu sein und keinen Arzt aufsuchen zu wollen.

Widersprüchliche Aussagen des Opfers

Das derzeit noch schwangere Opfer machte teils widersprüchliche Aussagen. Der Angeklagte habe ihr die Dose gegen den Kopf „geworfen“, das habe sie aber nicht sehen können, weil der Schlag von hinten gekommen sei. Sie sei dann ins Zimmer ihrer Tochter gegangen und habe sich mit den Kindern aufs Bett gesetzt. Dort habe der Angeklagte ihr in den Bauch getreten. Bei Nachfragen des Richters und der Staatsanwältin blieb die Frau in ihren Schilderungen äußerst vage. Den Tritt selbst habe sie nicht gesehen. „Ich habe mich auf die Kinder konzentriert.“

Freispruch aus Mangel an Beweisen

Die Staatsanwältin sah am Ende zu wenig Beweise für den schweren Tatvorwurf der gefährlichen Körperverletzung. Die Zeugin sei „nicht besonders glaubwürdig“ erschienen. Das sah der Richter ähnlich. Bei dem Schlag mit der Brotdose im Handgemenge werde die Schwelle zum Strafrecht nicht überschritten, der Fußtritt in den Bauch sei von der Zeugin selbst relativiert worden. Der 42-Jährige wurde freigesprochen.

Von Christian Opel