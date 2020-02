Schwanensee begeisterte im Schaorun Theater

Innenstadt

Mit Standing Ovations feierte das Publikum im ausverkauften Scharoun Theater am Mittwochabend das Ballett und das Orchester der Ukrainischen Staatsoper. Das vielköpfige Ensemble war zu Gast, um mit Peter I. Tschaikowskis „Schwanensee“ das berühmteste Ballett der Welt gekonnt auf die Bühne zu bringen.

In dem Ballett geht es um die Liebe zwischen Prinz Siegfried und der Schwanenkönigin Odette, die der böse Zauberer Rothbart verhindern will. Die märchenhafte Geschichte mit vielen über das Ballett hinaus bekannten Melodien Tschaikowskis bietet viel Platz für kleine und große Choreografien.

Ein besonderer Genuss am Mittwochabend war allein schon die Begleitung durch ein volles Orchester. Dirigent Ykola Diadjura hatte sein Ensemble hervorragend eingestellt. Das Orchester spielte leidenschaftlich und mit großer Dynamik. Sowohl die leisen als auch die prunkvollen Töne waren großartig intoniert. Allein durch die gelungene Interpretation der Musik konnte das Publikum schon emotional erreicht werden.

Hinzu kam ein nahezu perfektes Ensemble, das abgesehen von ein paar kleineren Aussetzern präzise in Synchronität tanzte. Das war bei teilweise 25 Tänzerinnen, die gleichzeitig agierten, schon eine herausragende Leistung. Die Choreografien, die sich nahe an denen der ersten Aufführungen von Marius Petipa und Lew Iwanow orientierten, boten viele Möglichkeiten, die Präzision des Tanzensembles zu beweisen.

Darüber hinaus ragten die Solisten mit ihrem Können hervor. Anastasia Schwetschenko in der Rolle von Odette und Odile glänzte durch Anmut und Grazilität bei technischer Perfektion. Ihr Tanz war so unglaublich ausdrucksstark und in manchen Teilen atemberaubend, weil technisch sehr anspruchsvoll. Sie meisterte dies glänzend. Dafür gab es vom begeisterten Publikum viel Szenenapplaus.

Der hochgewachsene Oleski Tiutiunnyk gab einen sehr sinnlichen Siegfried mit einer immensen Sprungkraft und einer außergewöhnlichen Geschmeidigkeit. Auch Volodymyr Kutuzov wusste als Rothbart zu überzeugen.

Ein opulent gestaltetes Bühnenbild rundete die Inszenierung ab. Wunderbar gestaltete Bühnenprospekte und einige wenige Dekorationselemente schufen eine zauberhaft Umgebung für das Spiel. Auch die vielen zum Teil schillernden und bunten Kostüme, die zum Einsatz kamen, waren sehr schön anzuschauen.

Am Ende war die Schwanensee-Premiere der Deutschlandtournee des Balletts der Ukrainischen Staatsoper eine rundum gelungene Aufführung. Im Tanz überzeugte sie vor allem durch die Solisten und eine durchaus professionelle Darbietung des gesamten vielköpfigen Ensembles.

Von Robert Stockamp