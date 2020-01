Was passiert mit dem Schulzentrum Westhagen? – Drei Sanierungsvorschläge

Westhagen

Das Schulzentrum in Westhagen ist in die Jahre gekommen und muss deshalb saniert werden. Darüber sind sich alle einig. Aber wie das passieren soll, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Ein Gutachten der TU Braunschweig schlägt drei Möglichkeiten vor: 1. ein Neubau am bisherigen Standort und der alte Komplex verschwindet, 2. Neubau neben dem bisherigen Gebäude und Teile des Altbaus werden weiter genutzt oder 3. eine Generalsanierung, die auf wenig Zustimmung stößt.

Lumilla Neuwirth ( CDU) hat einen klaren Favoriten: „Ein Neubau neben dem bisherigen Standort“, erklärt die Ortsbürgermeisterin. So könne der Unterricht am Standort weiterlaufen wie bisher, bei Abriss des alten Komplexes und anschließendem Neubau funktioniere das nicht. Von einer Generalsanierung des Komplexes hält sie gar nichts, dass sei „nur Stückwerk“.

Bildungscampus, von der Krippe bis zum Abitur

Sämtlicher Schulformen hätten in dem neuen Gebäude Platz, Ludmilla Neuwirth könnte sich dort noch mehr vorstellen – einen Kindergarten mit Familienzentrum. „Wir hätten dann einen Bildungscampus, von der Krippe bis zum Abitur“, schlägt die Ortsbürgermeisterin vor.

Auch ihre Stellvertreterin Dr. Christa Westphal-Schmidt findet einen Neubau plus die gut erhaltenen Teile des bestehenden Komplexes zu erhalten, gut. Es sei Unsinn, Gebäudeteile wie Mensa und naturwissenschaftlichem Trakt, die erst vor kurzem umgebaut wurden, nun wieder abzureißen. „Die Lösung hat den Charme, dass die Schüler für die Phase des Neubaus nicht an andere Standorte ziehen müssen oder Unterricht im Container haben“, erklärt die SPD-Politikerin.

Altbau genau unter die Lupe nehmen

Diese Vorteile sieht Grünen-Ortsratsmitglied Brigitte Musiol ganz genauso. Sie legt jedoch großen Wert darauf, dass die Stadt die Teile des Altbaus, die später genutzt werden sollen, noch einmal sehr genau unter die Lupe nimmt und schaut, in welchem baulichen Zustand sie sind. „Wir haben in der Vergangenheit oft Überraschungen erlebt“, erinnert Brigitte Musiol.

Thomas Huhnholz favorisiert ebenfalls einen Neubau – der bisherige Komplex soll aber abgerissen werden. „Alles andere wird zu teuer“, erklärt er. „Danach haben wir etwas Vernünftiges.“ Wohin ein stückweiser Umbau/ Sanierung führen könne, zeige der CongressPark. „Der ist ein Geldgrab“, so Huhnholz.

Ist ÖPP-Modell eine Finanzierungsmöglichkeit?

In einem sind sich alle Politiker einig: Wann das Projekt Schulzentrum Westhagen realisiert werde, sei wegen der angespannten Haushaltslage vollkommen ungewiss. Vielleicht ist angesichts der knappen Kassen eine Finanzierung über eine öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP-Modell) sinnvoll? Da sind die Politiker vorsichtig, da gebe es noch Diskussionsbedarf. Aber, so Dr. Christa Westphal-Schmidt,wegen der städtischen Finanzlage „wohl am wahrscheinlichsten“.

Von Sylvia Telge