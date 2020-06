Schulverpflegung für Zuhause: Stadt Wolfsburg bietet Lunchboxen an

Wolfsburg

Bei Schließungen von Schulen und Kitas in Folge der Corona-Pandemie fällt auch das Mittagsessen dort aus. Besonders betroffen sind Kinder und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien, die das Mittagessen dort sonst kostenfrei bekommen. Die Stadt Wolfsburg bietet darum mit der Schulverpflegungsgesellschaft „Wollino“ eine Versorgung mit Lunchboxen an. Darin finden sich Lebensmittel für ein Mittagessen und einen Nachmittagssnack mitsamt Rezepten.

Familien mit Sozialleistungen erhalten Lunchbox kostenfrei

Die Wollino-Lunchbox kostet vier Euro pro Verpflegungstag und wird bei einer vollen Woche ohne Feier- und Ferientage für fünf Tage zusammengestellt, kostet also dann insgesamt 20 Euro. Kinder aus Familien mit Sozialleistungsbezug erhalten die Lunchbox kostenfrei. Die Leistungen sollen wie bei der Mensaversorgung direkt mit dem Sozialamt abgerechnet werden.

Das Formular zur Beantragung der Lunchboxen soll in den Schulen erhältlich sein. Laut der Stadt kann die Versorgung bis zu den Sommerferien durchgehend oder für einzelne Wochen beantragt werden. Nach dem Eingang der Anmeldung erhalten die Eltern eine Bestätigung. Diese Bestätigung benötigen Eltern gleichzeitig als Abholschein für die Ausgabe der Lunchbox.

Entscheidung für Kitas steht noch aus

Abgeholt werden können die Lunchboxen jeden Mittwoch zwischen 10 Uhr und 12 Uhr am Haupteingang der Schule. Die Stadt verspricht einen schnellen und unbürokratischen Ablauf. Vom Antrag bis zur ersten Lieferung sollen nur wenige Tage vergehen. Fragen zu den Lunchboxen beantwortet die Stadt unter Tel. (05361) 28 23 07 oder per E-Mail an schulverpflegung@stadt.wolfsburg.de.

Die Kitas sollen in den kommenden Tagen entscheiden, ob sie an dem Lunchbox-Projekt teilnehmen oder eine alternative Versorgung außerhalb der Einrichtung anbieten wollen. Eltern von Kita-Kindern werden gebeten, sich bei Fragen an die jeweilige Leitung zu wenden.

