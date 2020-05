Die Schulen öffnen schrittweise. Schüler kehren in kleinen Gruppen zurück in die Klassenzimmer. Manchen steht der Unterrichtsbeginn noch bevor. Doch wie groß ist die Sorge vor einer Ansteckung? Sollten Eltern selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder vor den Sommerferien in die Schule schicken?