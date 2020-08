Wolfsburg/St. Andreasberg

Das Land Niedersachsen plant coronabedingt ein „Sonderprogramm für in Not geratene Jugend- und Familienrichtungen“ - für das Schullandheim der Stadt Wolfsburg in St. Andreasberg könnte die Hilfe trotzdem zu spät kommen. Das Pächterpaar denkt darüber nach „im Oktober aufzuhören“. Dabei läuft ihr Vertrag erst Ende April 2021 aus, die Stadt will das Schullandheim wegen zu hoher Sanierungskosten verkaufen.

Denn: „Seit März haben wir keine Gäste“, sagt Tina Ballhausen. Sie hat das Schullandheim im Harz gemeinsam mit ihrem Mann Alois „Alli“ Ballhausen gepachtet – seit mittlerweile 26 Jahren. Damit nicht genug: „Meine Eltern hatten das Schullandheim vorher schon gepachtet, ich bin hier aufgewachsen.“ Seit fast 50 Jahren ist das Haus in Familienhand. Umso mehr schmerze es, das Gebäude mit den 78 Betten über Monate völlig leer zu sehen.

Schullandheim : Normalerweise gibt es bis zu 12 000 Übernachtungen im Jahr

Normalerweise, so Tina Ballenhausen, zähle sie 10 000 bis 12 000 Übernachtungen pro Jahr. Bei Schulen, Vereinen und Familien sei es seit vielen Jahren sehr beliebt – dann kam Corona und mit dem Virus eine Monsterwelle von Stornierungen. Sie lobt aber ausdrücklich die Stadt Wolfsburg: „Sie hat uns die Pacht gestundet.“ Aber andere Kosten liefen ja weiter...

SPD-Landtagsabgeordnete Glosemeyer verspricht ein Hilfsprogramm

Genau hier solle das Corona-Sonderprogramm der Landesregierung ansetzen, sagt die Wolfsburger SPD-Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer: „Damit in Not geratene Jugend- und Familieneinrichtungen weiterhin ihre Arbeit durchführen können.“ Geplant sei ein Hilfsvolumen von 29,8 Millionen Euro. „Viele der Träger sind aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen in eine wirtschaftliche Notlage geraten, da die Übernachtungs- und Verpflegungsmaßnahmen entfallen sind“, sagt Glosemeyer.

Falko Mohrs und Immacolata Glosemeyer: Sie setzen sich für den Erhalt von Jugendherbergen und Zeltplätzen ein. Quelle: privat

Auch in Zeiten niedriger Belegungszahlen oder während einer kompletten Schließung müssten die Infrastrukturen in den Jugendherbergen oder Zeltplätzen aufrechterhalten werden. Der SPD-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Jugendausschusses des Wolfsburger Rates, Falko Mohrs, betont: „Die Jugendherbergen und Zeltplätze sind ein wichtiger Ort für das soziale Lernen und außerschulische Begegnungen.“

Tina Ballhausen sieht einen Hoffnungsschimmer

Noch ist das Hilfsprogramm nicht beschlossen, es sei in der Ressortabstimmung der Landesregierung: „Die Abstimmung wird aber zeitnah abgeschlossen sein“, betont Immacolata Glosemeyer. Eine Nachricht, die für Tina Ballhausen ein Lichtblick ist: „Wenn die Hilfe schnell kommt und wir damit unsere Verbindlichkeiten bezahlen könnten, wäre das super.“ Ob es dann doch noch bis Ende April 2021 weitergeht?

