Wolfsburg

Die Corona-Pandemie hat die Schulen und Schüler vor schwierige Herausforderungen gestellt. Angespornt dadurch haben Lehrkräfte an der Oberschule und am Gymnasium der Wolfsburger Eichendorffschule das Fach „Digitale Grundbildung“ entwickelt, das seit diesem Schuljahr in den fünften Klassen unterrichtet wird.

„Wir mussten erstmal den Digitalschock überwinden“, erzählt Karl-Heinz Müller, Schulleiter des Gymnasiums. Aus dem Stand Distanzunterricht zu etablieren, war keine einfache Aufgabe. „Es hat anfangs ein bisschen geklemmt, aber dann hat es ganz gut funktioniert.“ Für die sprunghaft gestiegenen Anforderungen an Schülerschaft und Lehrkräfte fehlte es anfangs flächendeckend an Hardware, Software, Kompetenzen und geeigneten Konzepten.

Der Schule war schnell klar, dass sie etwas Eigenes entwickelt

Aus dieser Erfahrung heraus haben die Lehrkräfte Lena-Maria Kettler-Bertys, Raphaela Lütgens und Benedikt Melzig ein Curriculum für das neue Fach „Digitale Grundbildung“ entwickelt. „Die meisten Materialien, die es schon gibt, sind schnell veraltet. Daher war uns klar, dass wir etwas Eigenes auf die Beine stellen müssen“, erklärt Melzig.

Der Unterricht ist dabei keine dröge Theorie. Die Schülerinnen und Schüler lernen den Umgang mit Word, Powerpoint oder Teams anhand von praktischen Aufgaben. Auch das Thema Kommunikation etwa über Teams oder per E-Mail wird dabei geübt. Digitale Kompetenz spielt ebenfalls eine Rolle, wenn es zum Beispiel darum geht, mit dem iPad einen Screenshot zu machen oder seine Daten ordentlich zu verwalten.

Die Lehrkräfte passen das Curriculum immer wieder an

Genutzt werden auch viele weitere Programme. „Die Schulbuchverlage stellen ja mittlerweile eine ganze Reihe an Apps zur Verfügung“, sagt Karl-Heinz Müller. Und da kommen auch immer wieder neue hinzu. Die Zeit vergeht in der digitalen Welt schnell. Daher werden die Lehrerinnen und Lehrer das Curriculum in Zukunft immer wieder anpassen.

Unterrichtet wird „Digitale Grundbildung“ an den drei fünften Klassen der Oberschule und den drei fünften Klassen des Gymnasiums mit jeweils angepasstem Unterrichtsplan. In der sechsten Klasse soll das Fach fortgeführt werden. Von der siebten Klasse an soll dann die Nutzung der digitalen Mittel ganz normal in den Unterricht aller Fächer einfließen.

Von Robert Stockamp