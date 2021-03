Schulen in der Region: Volksbank BraWo spendet 650 Laptops

Wolfsburg

In Zeiten von Corona, Beschränkungen und Homeschooling wird vielen Kindern und Jugendlichen das Lernen erschwert. United Kids Foundations, das Kindernetzwerk der Volksbank BraWo, hat deshalb ein Corona-Soforthilfeprogramm ins Leben gerufen und 650 Laptops an die zuständigen Kommunen in allen fünf Direktionen verteilt. 65 davon gingen nach Wolfsburg, 19 ins Boldecker Land, 50 an die Samtgemeinde Brome und 18 in die Gemeinde Lehre.

„Ich freue mich sehr, dass die Lieferung der Laptops so schnell geklappt hat. Damit können wir den Schülerinnen und Schülern, deren Elternhaus die Anschaffung von Computern finanziell nicht stemmen kann, die Möglichkeit bieten, am Homeschooling vollumfänglich teilzunehmen. Der damit ermöglichte Zugang zur Bildung hält den Kindern gute Zukunftsperspektive offen“, beschreibt Claudia Kayser, Botschafterin von United Kids Foundations und Leiterin der Direktion Wolfsburg der Volksbank BraWo die Initiative hinter dem Projekt.

Iris Bothe koordiniert die Auslieferung der Laptops

Kayser übergab die 152 Laptops an Iris Bothe, Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration der Stadt Wolfsburg. Von hier aus wird die Anlieferung der Geräte in die Schulen der Stadt sowie die der Kommunen Boldecker Land, Brome und Lehre organisiert. „Digital lernen muss auch heißen, gleiche Chancen beim Lernen zu haben. Von daher ist es unverzichtbar, dass alle Kinder und Jugendlichen eine gute Ausstattung mit dem nötigen Equipment haben“, sagt Iris Bothe.

Diese Schulen erhalten neue Laptops:

In Wolfsburger profitieren die Wolfsburger Oberschule, die Hauptschule Fallersleben, die Hauptschule Vorsfelde, die Leonardo Da Vinci Gesamtschule und die Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule von der Spende. In Lehre sind es die Oberschule, die Grundschule und Schunterschule. Und in Brome und Boldecker Land sind es die Grundschule Jembke, Mühlenbergschule Osloß, Grundschule Weyhausen, Johannes-Gutenberg-Schule, Realschule am Drömling Rühen, Grundschule Waldschule Tülau-Voitze, Grundschule Parsau, Grundschule Ehra-Lessien und die Grundschule Brome.

Die Computer im Gesamtwert von über 500 000 Euro werden über die kommunal zuständigen Stellen in den Städten/Landkreisen Braunschweig, Gifhorn, Peine, Salzgitter und Wolfsburg bedürftigen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt.

