Wolfsburg

Für Schüler in Niedersachsen ist die Anwesenheitspflicht in den Schulen seit diesem Montag zum Schutz vor dem Coronavirus ausgesetzt. In den Wolfsburger Schulen gingen über das Wochenende zahlreiche Abmeldungen per E-Mail ein. Leer waren die Klassen allerdings zu Beginn der Woche deshalb nicht. Die Stadt schätzt, dass am Montag etwa 40 bis 50 Prozent der Schüler vom Schulbesuch abgemeldet waren.

Die Lage ist so: Eltern können ihre Kinder von der Schule abmelden. Das allerdings ist nicht gleichbedeutend mit einer Aufhebung der Schulpflicht. Vorgezogene Ferien gibt es nicht, die Weihnachtsferien beginnen offiziell erst am 21. Dezember. Kultusminister Grant Henrik Tonne appellierte aber an die Eltern, ihre Kinder zu Hause zu lassen. Die Schüler bekommen dann von ihren Lehrern Aufgaben fürs Homeschooling.

THG: Mehr Mehr Schüler im Präsenzunterricht als im Homeschooling

Am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) waren am Montag noch mehr Schüler anwesend als zu Hause. „Das Sekretariat war am Wochenende im Einsatz, um die Mails der Eltern zu bearbeiten. „Wir haben rund 200 Abmeldungen erhalten, aber ebenso viele Mails müssen noch bearbeitet werden“, sagte Schulleiterin Katrin Gaus am Montag. Insgesamt besuchen 915 Schüler das Gymnasium. Bis einschließlich Dienstag werden am THG noch abschlussrelevante Klausuren geschrieben, so dass die Zahl der Abmeldungen ab Mittwoch noch mal zunehmen könne.

Am Ratsgymnasium blieb am Montag rund ein Viertel der Schüler zuhause „Die meisten Abmeldungen fanden in den Jahrgängen 11 bis 13 statt. Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, erhalten Aufgaben für das Distanzlernen“, erklärte Schulleiterin Jennifer Yavuz.

Nachteile sollen für Kinder im Homeschooling nicht entstehen

An der Grundschule am Drömling mit insgesamt 200 Schülern an den beiden Standorten Altstadt und Moorkämpe wurden bis Montagmittag 66 Schüler abgemeldet. „Ich hatte mit mehr Abmeldungen gerechnet“, sagte Schulleiter Tim Brückner, wobei das für berufstätige Eltern natürlich schwierig sei. „Wenn ein oder beide Elternteile zu Hause sind, wünsche ich mir, dass die Kinder zu Hause betreut werden“ so Brückner. Nachteile sollen für Kinder im Homeschooling nicht entstehen, denn sie bearbeiten die gleichen Aufgaben, die auch in der Schule erledigt werden. Eine Notbetreuung in den Schulen fände ausschließlich am 21. und 22 Dezember für die ersten bis sechsten Jahrgänge statt. Mit weiteren Abmeldungen rechnet Brückner ab Mittwoch.

Der Landesschülerrat in Niedersachsen fordert derweil eine Strategie für die Zeit nach den Weihnachtsferien. Die Schüler fordern das so genannte Szenario B, ein Wechselmodell mit geteilten Klassen im Präsenzunterricht und im Homeschooling. „Natürlich ist das abhängig vom Infektionsgeschehen“, sagt der Wolfsburger Stadtschülersprecher Vito Brullo.

Von Nina Schacht