Der Start in die Schule ist ein besonderes Ereignis. Etwa ein halbes Jahr vorher steht für künftige Schulanfänger die Schuleingangsuntersuchung an, die von Ärzten des Gesundheitsamtes vorgenommen wird. Doch das Gesundheitsamt stößt wegen Corona an seine Kapazitätsgrenzen. Die wichtigen Untersuchungen werden jetzt ins Frühjahr verschoben. Die Stadt arbeitet aber aktuell an einem Konzept wie diese Untersuchungen in Zeiten von Corona durchgeführt werden können.

Dr. Volker Heimeshoff vom Gesundheitsamt erklärte im Sozial- und Gesundheitsausschuss kürzlich, dass es abhängig vom Infektionsgeschehen im Frühjahr eine größere Aktion geben könne. Angesichts der nicht vorhersehbaren Entwicklungen der Corona-Pandemie kann jedoch noch kein konkreter Zeitraum benannt werden, ab und bis wann alle schulpflichtigen Kinder untersucht werden, teilt eine Stadtsprecherin mit. Geplant sei der Februar 2021. Regulär finden die Untersuchungen bis zu den Sommerferien statt.

Stadt Wolfsburg entwickelt neues Konzept für Untersuchungen

Sehen, Hören, Verhalten, Koordination und Sprachentwicklung – das wird untersucht. Auch Impfstatus der Kinder, chronische Erkrankung sowie Größe und Gewicht der zukünftigen Schulanfänger wird erfasst. Die Ärzte geben bei der Untersuchung gegebenenfalls Hinweise auf bestimmte Fördermaßnahmen – und sprechen eine Empfehlung aus. „Derzeit arbeiten die Teams des Gesundheitsamtes an einem neuen Konzept, dass dazu dienen soll, die Schuluntersuchungen in Zeiten der Pandemie durchführen zu können“, so die Stadt.

Schulleiter geben eine Einschätzung ab

Betroffen sind etwa 1250 Schulanfängerinnen und Schulanfänger, die für die Schuleingangsuntersuchungen vorgesehen sind. Bislang konnten laut der Stadt nur etwa 100 Kinder untersucht werden. Möglicherweise fällt die Eingangsuntersuchung komplett aus, auch das ist abhängig vom Infektionsgeschehen: „Sollten sich die Rahmenbedingungen verschärfen (Szenario C), kann das nicht ausgeschlossen werden. In diesem Fall würden die Schulleitung eine entsprechende Einschätzung vornehmen“, teilt die Stadtsprecherin mit.

Wie geht es für die künftigen Schulanfänger und ihre Eltern weiter? Geplant ist, dass Eltern mit einem Vorlauf von etwa zwei bis drei Wochen vom Gesundheitsamt schriftlich zur Schuleingangsuntersuchung eingeladen werden. Gesonderte Infos zu erteilen, etwa in Form von Elternabenden, sei derzeit laut der Stadt bedauerlicherweise nicht möglich. Die Stadt weist darauf hin, dass sich Eltern auch in der Kita oder beim eigenen Kinderarzt über die Entwicklung ihres Kindes informieren können. Allgemeine Informationen zur Schuleingangsuntersuchung finden Eltern auf der Homepage des Landesgesundheitsamtes.

Von Nina Schacht