Wolfsburg

Der Unterricht an Wolfsburgs Schulen soll am Montag trotz der Corona-Variante Omikron in Präsenz beginnen. Die Direktorin der Realschule Fallersleben, Almut Henkel, findet es richtig, nicht in das Distanzlernen zu gehen. Im Stadtschülerrat herrsche laut dem Vorsitzenden Vito Brullo (16) kein klares Echo: Einige seien für den Präsenzunterricht, andere sehen es kritisch und würden den Wechselunterricht befürworten.

Auf der einen Seite gäbe es die Sicherheit durch die eingeführte Maskenpflicht auch für Kinder unter 14 Jahren. Zudem wünsche sich kaum jemand Homeschooling. „Bevor die Schulen geschlossen werden, sollte es einen landesweiten Lockdown geben“, sagt Brullo.

Wolfsburger Schüler sollen in der Gemeinschaft lernen

Für die Schülerinnen und Schüler der Hoffmann-von-Fallersleben Realschule sei es wichtig kontinuierlichen Unterricht und den Kontakt zu den Klassenkameraden zu haben. „Auch wenn wir sehr gute Voraussetzungen für das Distanzlernen haben, ist das Lernen in der Gemeinschaft doch am effektivsten“, so Henkel.

Realschule Fallersleben: Direktorin Almut Henkel sortiert die Selbsttests für die Klassen. Geimpfte und genesene Schüler müssen sich nicht mehr testen. Quelle: Britta Schulze

Nach Angaben der Schulleiterin seien viele der Schüler und Kollegen geimpft und das Tragen der Masken sei für viele eine Selbstverständlichkeit. Dennoch macht sie sich Sorgen, dass Kinder oder Lehrkräfte positiv getestet werden. „Ich habe in den letzten Tagen von einigen Corona-Erkrankungen bei geboosterten Menschen erfahren. Das besorgt mich“, sagt Henkel.

Diese Regeln gelten an Wolfsburgs Schulen Zum Schulbeginn von Montag, 10. Januar, bis einschließlich Freitag, 14. Januar, gibt es eine Sicherheitswoche . Alle Schülerinnen und Schüler müssen sich täglich zu Hause selbsttesten. Dies gilt künftig ausnahmslos auch bei Klassenarbeiten und Abitur- sowie Abschlussprüfungen. Ausgenommen von der Testpflicht sind Schülerinnen und Schüler, die vollständig geimpft oder genesen sind. Für schulisches Personal gilt durchgehend an jedem Schultag die 3G-Regel .

. Alle Schülerinnen und Schüler müssen sich täglich zu Hause selbsttesten. Dies gilt künftig ausnahmslos auch bei Klassenarbeiten und Abitur- sowie Abschlussprüfungen. Ausgenommen von der Testpflicht sind Schülerinnen und Schüler, die vollständig geimpft oder genesen sind. Für schulisches Personal gilt durchgehend an jedem Schultag die . Ab dem ersten Schultag müssen alle Personen eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske) tragen, auch Kinder unter 14 Jahren. Es bleibt zudem bei der umfassenden Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte im Schulgebäude, auch im Unterricht. Bei den unteren Jahrgängen wird weiterhin auf die regelmäßigen Maskenpausen geachtet.

(OP-Maske) tragen, auch Kinder unter 14 Jahren. Es bleibt zudem bei der umfassenden Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte im Schulgebäude, auch im Unterricht. Bei den unteren Jahrgängen wird weiterhin auf die regelmäßigen Maskenpausen geachtet. Mit Beginn der zweiten Schulwoche nach den Weihnachtsferien am 17. Januar sind von nicht vollständig geimpften oder genesenen Schülerinnen und Schülern drei Selbsttests pro Woche – montags, mittwochs, freitags – verpflichtend vor dem Schulbesuch zu Hause durchzuführen.

– montags, mittwochs, freitags – verpflichtend vor dem Schulbesuch zu Hause durchzuführen. Als ergänzender Baustein wird weiterhin das Konzept der anlassbezogenen Intensivtestung („ABIT“) verfolgt, nach dem sich bereits bei einem Verdachtsfall in einer Lerngruppe alle Mitglieder dieser Lerngruppe an fünf Schultagen hintereinander testen müssen – auch vollständig Geimpfte oder Genesene.

Geimpfte und genesene Schüler brauchen keinen Corona-Test

Die Corona-Zahlen der Stadt belegen, dass sich 592 Mädchen und Jungen zwischen sechs und zehn Jahren infiziert haben, in der Altersklasse zwischen elf und 18 Jahren gab es 813 Corona-Fälle. Die Inzidenz in der Altersgruppe zwischen sechs und zehn Jahren liegt derzeit bei 278,7 und in der Altersgruppe zwischen elf und 18 Jahren bei 287,2.

Geimpfte und genesene Schüler müssen sich vor dem Präsenzunterricht nicht testen. Das kritisiert der Wolfsburger Stadtschülerrat und der Elternvertreter Alexander Paul (links). Quelle: Christoph Schmidt/ Roland Hermstein

Dieses Weiter-wie-vorher fühle sich mit Blick auf die neue Corona-Variante Omikron unangenehm an, sagt Brullo. „Es gibt immer noch keine Luftfilteranlagen und es ist auch ein Fehler, dass geimpfte und genesene Schüler sich nicht testen müssen“, betont der 16-Jährige. Laut dem Land bleibt es bei dem freiwilligen Testangebot für geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler.

Brullo und einige Schüler würden deshalb den Wechselunterricht bevorzugen. „Die Schüler in den Abschlussklassen haben weiterhin Präsenzunterricht, auch viele andere Schüler haben damit positive Erfahrungen gemacht“, so Brullo.

Elternvertreter wünscht tägliche Tests für alle Wolfsburger Schüler

Für den Stadtelternratsvorsitzende Alexander Paul sei es wichtig, eine komplette Schließung der Schulen zu vermeiden. „Ich bin grundsätzlich für den Präsenzunterricht, allerdings sollten sich auch die geimpften und genesenen Schüler testen“, betont Paul. Zudem würde er eine weitere Sicherheitswoche begrüßen, indem sich die Schüler uneingeschränkt täglich testen.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig