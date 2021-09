Wolfsburg

Eltern in Wolfsburg und anderen Städten in Niedersachsen reicht es: Sie können nicht verstehen, warum ihre Kinder trotz täglicher Corona-Tests in den kommenden Wochen auch noch eine Maske im Unterricht tragen sollen. Sie haben sich deshalb mit einem offenen Brief an das niedersächsische Kultusministerium gewendet und ihrem Ärger Luft gemacht. Auch bei den Wolfsburger Oberbürgermeister-Kandidaten ist die geplante Maskenpflicht ein Thema. Stadträtin Iris Bothe betont, dass sie die Kritik der Eltern weitergegeben habe.

„Wie ist es möglich, dass Fußballstadien mit Tausenden Menschen (ohne Maske!!) gefüllt werden, aber 25 (ständig getestete!) Kindern nicht im Unterricht die Maske abnehmen dürfen?“, fragt die Elternvertretung der Grundschule Sülfeld in ihrem Brief an Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Der will, dass sich die Schülerinnen und Schüler bis zum 10. September täglich auf das Coronavirus testen und danach noch dreimal in der Woche. Trotzdem soll während des Unterrichts eine Maskenpflicht gelten.

Eltern von 93 Schulen beteiligen sich an dem Aktionsbündnis

Nicht nur die Eltern aus Sülfeld können das nicht nachvollziehen: Elterngemeinschaften von 93 Schulen aus der Region gehören einem Aktionsbündnis an, dass sich mit offenen Briefen an Tonne wendet. In der Liste der Teilnehmenden sind zahlreiche Wolfsburger Schulen zu finden.

Auch Oberbürgermeister-Kandidat Dennis Weilmann (CDU) schaltete sich am Dienstag in die Debatte ein. „Als Vater von zwei schulpflichtigen Kindern kann ich den Ärger absolut verstehen. Die Politik muss aufpassen, dass hier nicht noch mehr Vertrauen verspielt wird“, schrieb er in einer Mitteilung. Weilmann fordert deshalb, dass „endlich auch technische Verbesserungen realisiert“ werden, wie zum Beispiel Luftfilter.

Dennis Weilmann: „Als Vater von zwei schulpflichtigen Kindern kann ich den Ärger absolut verstehen.“ Quelle: Britta Schulze

Dem schließen sich andere Kandidaten an, wie Andreas Klaffehn (PUG): „Aus meiner Sicht dürfte ein täglich durchgeführter Test ein ausreichender Nachweis sein, genau wie genesen und/oder geimpft, Corona-frei zu sein. Zusätzliche Sicherheit erreicht man durch Lüften und Luftreiniger, die es unverzüglich zu beschaffen und einzusetzen gilt.“

Andreas Klaffehn: „Zusätzliche Sicherheit erreicht man durch Lüften und Luftreiniger, die es unverzüglich zu beschaffen und einzusetzen gilt.“ Quelle: Britta Schulze

Bastian Zimmermann (Linke) sieht Versäumnisse beim Land: „Ich fordere die Landesregierung auf sich zu erklären, warum in Bremen 70 Prozent der Klassenzimmer mit mobilen Lüfter ausgestattet sind und bei uns im Land so zögerlich an das Thema herangegangen wird.“ Er könne die Maskenpflicht allerdings nachvollziehen: In Nordrhein-Westfalen seien die Inzidenzen nach Schulbeginn im Kinder- und Jugendbereich gestiegen.

Bastian Zimmermann: „Ich fordere die Landesregierung auf sich zu erklären, warum in Bremen 70 Prozent der Klassenzimmer mit mobilen Lüfter ausgestattet sind.“ Quelle: Britta Schulze

Um einen sprunghaften Anstieg der Inzidenz in Niedersachsen zu vermeiden, spricht sich Grünen-Kandidat Frank Richter dafür aus, vorsichtig zu loszulegen: „Daher plädiere ich dafür mit einer Maskenpflicht zu starten und sich den Gegebenheiten anzupassen. Das Schlechteste wäre ein erneutes Aussetzen des Präsenzunterrichts.“

Frank Richter: „Das Schlechteste wäre ein erneutes Aussetzen des Präsenzunterrichts.“ Quelle: Britta Schulze

Thomas Schlick (AfD) hält hingegen gar nichts von der Maskenpflicht oder Luftfiltern, er fordert eine Rückkehr zur Normalität: „Kinder sind nur sehr selten schwer von Corona betroffen. Zumeist verläuft eine Infektion asymptomatisch. Auch sind Kinder keine besonderen Infektions-Verbreiter. Darum sind solche Maßnahmen auch völlig unnötig.“

Thomas Schlick: „Kinder sind nur sehr selten schwer von Corona betroffen.“ Quelle: Roland Hermstein

Aus Sicht von Bastian Michel (ÖDP) sind regelmäßige Tests sinnvoller als Masken im Unterricht, er meint: „Außerdem hätte man bei Kindern schon längst ein Test auf Antikörper anbieten können. Ich bin mir sicher, dass dann einige keine Maske und Tests mehr bräuchten.“

Bastian Michel: „Außerdem hätte man bei Kindern schon längst ein Test auf Antikörper anbieten können.“ Quelle: ÖDP

Iris Bothe, die als parteilose Kandidatin für SPD und FDP bei der OB-Wahl antritt, meint: „Als Mutter kann ich die Besorgnis der Eltern absolut nachvollziehen.“

Die Stadt darf die Regeln nicht lockerer gestalten

Da Bothe derzeit aber auch Stadträtin für Jugend und Bildung ist, erklärt sie: „In meiner Rolle als Stadträtin bin ich jedoch darangehalten, die Verordnungen und Vorgaben des Landes umzusetzen. Seit Beginn der Pandemie ist es so, dass Kommunen nicht die Regelungen aufweichen, sondern nur verschärfen können.“ Sie habe die zahlreichen Rückmeldungen und Bedenken von Eltern an Oberbürgermeister Klaus Mohrs weitergegeben und ihn gebeten sie gegenüber Vertretern des Landes zu äußern.

Iris Bothe: „In meiner Rolle als Stadträtin bin ich jedoch darangehalten, die Verordnungen und Vorgaben des Landes umzusetzen.“ Quelle: Britta Schulze

Bothe betont zudem: „Aus der Verordnung geht hervor, dass die Maßnahmen zunächst bis 22. September befristet sind. Die Entwicklung der nächsten Wochen werde ich mit meinem Team intensiv beobachten und überprüfen und unsere Einschätzungen zu den erforderlichen Maßnahmen ab dem 22. September an das Land Niedersachsen weitergeben.“

Eine Mutter aus Calberlah brachte den Stein ins Rollen

Entstanden ist das Aktionsbündnis durch die Lara Siegrist, eine Mutter als Calberlah. Sie hatte ihrem Ärger über die geplanten Regeln als erste öffentlich Luft gemacht. Siegrists offener Brief diente als Vorlage für die Schreiben der anderen Eltern.

Von Melanie Köster