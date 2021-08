Wolfsburg

Insgesamt wird die Anzahl der Lehrkräfte in Wolfsburg, die über das Land Niedersachsen eingestellt sind, im kommenden Schuljahr voraussichtlich leicht zunehmen. Das teilt das Regionale Landesamt für Schule und Bildung in Lüneburg auf Anfrage der WAZ mit. Noch ist das Besetzungsverfahren nicht komplett abgeschlossen. Was klar ist: An fünf Schulen gibt es einen Wechsel in der Leitung.

Pensionierungen

Das hängt vor allem mit Pensionierungen zusammen. In den Ruhestand gegangen sind Wolfgang Preuk (Phönix-Gymnasium Vorsfelde), Marianne Broska (BBS2), Rüdiger Czubba (Hauptschule Fallersleben) und Rüdiger Golz (Grundschule Sülfeld). Zudem hat Susanne Gödecke die Grundschule Alt-Wolfsburg wieder verlassen, deren Leitung sie erst 2020 als Nachfolgerin von Doris Henjes übernommen hatte.

In Pension: Rüdiger Golz )oben links), Marianne Broska, Wolfgang Preuk und Rüdiger Czubba (unten rechts). Quelle: Gero Gerewitz

Das Besetzungsverfahren für die Berufsbildende Schule ist noch nicht abgeschlossen. Vorerst kommissarisch hat Nils Ober die Leitung der Hauptschule Fallersleben übernommen. Ebenso verhält es sich in Sülfeld mit Linda Bauswein. Nachfolger von Wolfgang Preuk in Vorsfelde ist Sven Krogoll. Die Grundschule Alt Wolfsburg leitet jetzt Julia Feistner.

Fünfzügigkeit

Mehr Schüler gibt es an der Grundschule Ehmen-Mörse: Hier werden nicht nur vier, sondern ausnahmsweise fünf erste Klassen im neuen Jahrgang eingerichtet. Ein Antrag des Ortsrates auf Erweiterung der Zügigkeit für die Grundschule Wendschott war im Rat der Stadt wegen Bedenken der Schulträgerin – die Verwaltung der Stadt Wolfsburg – gescheitert.

Lehrkräfte

Die meisten Lehrkräfte gibt es – entsprechend der hohen Zahl an Schülerinnen und Schülern – seit Jahren an der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule und an der BBS II – nämlich mehr als 100. Mehr als 50 Lehrkräfte sind es an der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule, an der Oberschule Wolfsburg in Westhagen, an der Förderschule Peter Pan sowie an den Gymnasien (Phönix, Theodor-Heuss, Ratsgymnasium, Fallersleben und Albert Schweitzer) sowie an der BBS Carl Hahn. Die Schulen mit den wenigstens Lehrkräften waren bisher Sülfeld, Wendschott und Hasenwinkel. Der Standort Sülfeld wird allerdings gerade erweitert (Unterrichtsbetrieb ist in den neuen Räumen wahrscheinlich nach Ostern 2022 möglich) und der Standort Wendschott ist kürzlich erweitert worden.

Von Andrea Müller-Kudelka