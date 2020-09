Wolfsburg

Die Corona-Pandemie hat in Wolfsburg noch nicht dafür gesorgt, dass deutlich mehr Menschen eine Schuldnerberatungsstelle aufsuchen. Jedoch rechnen die Schuldnerberater in der VW-Stadt mit einem Anstieg der Neuanmeldungen. „Es ist abhängig von den aktuellen Zahlen der Infizierten. Bei einem zweiten Lockdown werden besonders kleinere Betriebe betroffen sein und uns eventuell brauchen“, so Marcus Musiol, Geschäftsführer vom AWO Kreisverband Wolfsburg.

Die AWO hat über 400 Bestandskunden bei der Schuldnerberatung, in diesem Jahr meldeten sich 146 Personen zum ersten Mal bei der Beratungsstelle. Im vorherigen Jahr gab es 228 Neuanmeldungen, demnach seien die Zahlen laut Musiol vergleichbar. Seit 2013 ist Musiol bei der AWO als Schuldnerberater tätig. Bisher hat der gelernte Jurist zwei Wolfsburgern geholfen, die wegen der Pandemie in finanzielle Notlage geraten sind. In beiden Fällen haben die Angestellten ihre Jobs verloren.

Schuldnerberatungen in Wolfsburg merken Corona noch nicht

Die ADN Schuldnerberatungsstelle in Fallersleben führte wegen der Corona-Krise noch nicht vermehrt Gespräche. Allerdings kämen Berufsgruppen, die vorher noch nie bei ADN Hilfe gesucht haben. „Drei Bäckerei-Fachverkäuferinnen haben sich gemeldet, weil sie wegen Kurzarbeit ihre Verbindlichkeiten nicht mehr zahlen können“, sagt Rechtsanwältin Annika Rodemeier von ADN. Ansonsten sei das Thema Kurzarbeitergeld wegen Corona in Wolfsburg kein Problem. Vermutlich weil Volkswagen es aufstockt, vermutet Rodemeier. Zurzeit kommen auch viele Menschen zur Schuldnerberatung ADN, die schon längere Zeit finanzielle Probleme haben. „Wahrscheinlich hatten sie viel Zeit, um ihre Unterlagen zu sortieren oder sie haben zu Hause gemerkt, dass der Gerichtsvollzieher klingelt“, so die 39-Jährige Schuldnerberaterin.

Schuldnerberater führt Verhandlungen mit den Gläubigern

Zur Schuldnerberatung sollten die Schuldner alle wichtigen Unterlagen mitbringen, darunter Einkommensnachweis, Verbindlichkeiten und Kontoauszüge der letzten drei Monate. Dann können alle Gläubiger angeschrieben werden, um die Gesamtverschuldung anzuschauen. Im nächsten Schritt werden mit den Gläubigern Verhandlungen geführt, mit dem Ziel, eine außergerichtliche Schuldenbereinigung durchzuführen. „Wenn der Schuldner pfändbares Einkommen erwirtschaftet, sollte den Gläubigern auch mindestens dieser Anteil angeboten werden. Der Betrag kann auch höher ausfallen, um einen Vergleich schmackhafter zu machen“, erläutert Musiol.

Allerdings rät Rodemeier wegen der kritischen wirtschaftlichen Situation im Moment von höheren Pfändungsbeträgen ab. „Eventuell kommt nach dem Kurzarbeitergeld die Arbeitslosigkeit und dann wird es mit einer höheren Zahlung noch schwieriger die Schulden zu bezahlen“, sagt Rodemeier. Wenn der Vergleich zwischen den Gläubigern und dem Schuldner gescheitert ist, kann beim Amtsgericht ein Insolvenzantrag gestellt werden. Angestellte können keine Insolvenz beim Gericht beantragen, dieses können nur Selbstständige.

