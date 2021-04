Wolfsburg

Bis 2024 sollen in Wolfsburg 22,7 Millionen Euro in die Digitalisierung der Schulen fließen, sieben Millionen davon übernimmt das Land durch den sogenannten „DigitalPakt“. Im Schulausschuss ging es jetzt eine Sicherung der WLAN-Verbindungen für zwei Schulstandorte: Die Carl-Hahn-Schule im Schachtweg und die Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule in Westhagen.

Was ist der DigitalPakt? Die Grundsätze des DigitalPakts von Bund und Ländern, der 2019 beschlossen wurde: Der Bund fördert den Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen, wenn die Bundesländer Richtlinien festlegen und Schulen entsprechende Medienkonzepte erstellen. Zusätzlich sollen die Länder für die Fortbildung der Lehrkräfte zur Weiterentwicklung des Unterrichts sorgen. Niedersachsen erhält über den DigitalPakt 470 Millionen Euro vom Bund. Bis Anfang Januar 2021 wurden in Niedersachsen 1520 Anträge mit einem Volumen von 55,1 Millionen Euro bewilligt. Die finanziellen Mittel können in der Regel erst abgerufen werden, wenn die Maßnahmen durchgeführt wurden und eine Endabrechnung erfolgt ist. Zuvor müssen die Schulträger in Vorleistung gehen.

Laut Stadtverwaltung verfügen 98 Prozent der Wolfsburger Schulen zwar über eine stationäre Internetverbindung, das kabellose WLAN-Netz wird aber erst jetzt im Zuge des fortschreitenden Glasfaserausbaus durch die WobCom vervollständigt. Und dafür sind auch bauliche Maßnahmen erforderlich.

Leistungsstarkes WLAN

Zum Teil muss nur noch in einzelnen Gebäuden baulich nachgerüstet werden. Bei der HNG zum Beispiel geht es um das Gebäude B, in dem sich auch das Selbstlernzentrum und die Bibliothek befinden. Bei den Gebäuden A, C und D sind nur kleinere Anpassungen notwendig. Das WLAN-Netz soll gigabitfähig, also sehr leistungsstark sein, damit digitale Lernprogramm nicht abstürzen, wenn die Schulgemeinschaft mit zahlreichen Mobilgeräten gleichzeitig auf Daten zugreift.

Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule: Schulleiter Arne Sewing und seine Stellvertreterin Sandra Luft (Monitor-Bild) sind nicht die einzigen, die mit mobilen Geräten in der Schule arbeiten. Jetzt soll im Trakt B, wo die Bibliothek ist, fürs WLAN nachgerüstet werden. Quelle: Foto: Roland Hermstein

263 000 Euro investiert die Stadt Wolfsburg dort jetzt überplanmäßig – das heißt, dass diese Summe ursprünglich nicht im Haushaltsplan festgeschrieben war und deshalb jetzt von den politischen Gremien erst bewilligt werden muss. In der Carl-Hahn-Schule sollen die Pavillons für 190 000 Euro nachgerüstet werden. Hinzu kommt an beiden Schulen die Ausstattung mit zusätzlichen Geräten für 15 500 beziehungsweise 20 000 Euro. Im Schulausschuss ist die Notwendigkeit unumstritten. „Wir sind im Bereich Digitalisierung auf einem guten Weg“, kommentiert die Ausschuss-Vorsitzende Christa Westphal-Schmidt (SPD). Die CDU-Fraktion zog den geplanten Antrag zur Einführung eines stadtweiten Softwaresystems für Lehrkräfte und Eltern (Stichwort: digitales Klassenbuch) wegen Beratungsbedarf vorerst noch einmal zurück.

Kein Parkplatz-Rabatt

Keine zufriedenstellende Lösung gibt es offenbar für den Wunsch der motorisierten Schüler und Schülerinnen von Schulstandorten in der Innenstadt, mehr günstige Parkmöglichkeiten zu schaffen – zumindest nicht kurzfristig. Aus juristischen Gründen könne die Verwaltung keine Rabatte auf geltende Parkgebühren bewilligen, erfuhr Stadtschülerratssprecher Vito Brullo. Das gilt sowohl für die Straße rund ums Ratsgymnasium als auch für Berufsbildende Schulen im Handwerkerviertel und das Theodor-Heuss-Gymnasium.

Die Stadtverwaltung verwies auf kostenlose Stellflächen in den Allerwiesen oder am Theater sowie auf das 30-Euro-Ticket für den ÖPNV. „Aber es wird weitere Gespräche geben“, sagt Westphal-Schmidt. Eine Hoffnung speziell für die Berufsschulen ist der Plan, in Parkhäusern Flächen zu finden.

Von Andrea Müller-Kudelka