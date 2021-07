Wolfsburg

Schon 1995 wurde das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ aus der Taufe gehoben. Trotzdem bleibt Rassismus Teil des Alltags. Auch an Schulen. Und selbst im kulturell so vielfältigen Wolfsburg. Was muss passieren, damit der Slogan mehr als ein Lippenbekenntnis ist? Darüber macht sich insbesondere eine Schule gerade Gedanken, die mit Vorwürfen konfrontiert wurde, nachdem zwei Schülerinnen sie verlassen hatten.

Die beiden Mädchen kennen sich seit der ersten Schulklasse und haben beide familiäre Wurzeln in unterschiedlichen Ländern: Nordafrika, Ost- und West-Europa. Eine von beiden hat schwarze Haare und einen dunkleren Teint, die andere ist hellhäutig und hat auch helleres Haar. Gute Noten haben beide. Da wurde offensichtlich bisher kein Unterschied auf der Schule gemacht.

Kleinigkeiten kratzen am Selbstbewusstsein

Nein, bestätigen die beiden. Trotzdem sei das Klima nicht gut für Kinder mit einem nicht-europäischen Aussehen. Speziell dann, wenn zusätzlich noch der soziale Status der Familie niedriger sei als bei anderen. „Von Schülern werden sie gemobbt und von Lehrkräften belächelt“, hat diejenige beobachtet, die selbst davon kaum betroffen war. Das kratze auf Dauer am Selbstbewusstsein, meint die andere. Meist gehe es dabei scheinbar um Kleinigkeiten. Da rolle dann zum Beispiel jemand die Augen. Eine Freundin, die mehrere Sprachen spricht, werde auf diese Art ständig wegen ihres Akzents kritisiert. Unhörbar. Aber spürbar. „Und die meisten, denen sowas passiert, trauen sich einfach nicht, was zu sagen.“ Deshalb, so betonen die Mädchen, würden sie das jetzt tun. „Damit sich etwas ändert!“ Und weil sie nicht mehr für andere, wie ihre Freundin, das Wort ergreifen können, wenn sie die Schule verlassen haben.

Schülerin im Unterricht: Zwei junge Wolfsburgerinnen sprechen über Alltagsrassismus an ihrer Schule. Quelle: Daniel Karmann

Die Schulleitung und das übrige Kollegium sind fassungslos. Auch, weil die Mädchen sich mit ihrer Kritik an die Presse gewandt haben. „Egal, was wir jetzt dazu sagen, es bleibt immer etwas hängen, wenn es erstmal in der Zeitung steht“, heißt es im Hintergrundgespräch. Trotzdem wird geredet. „Konflikte muss man im Dialog lösen“, betont ein pädagogischer Mitarbeiter.

Schulleitung: „Wir wollen nicht bagatellisieren“

Diesen Lösungsversuch hatte man auch gemeinsam mit den Mädchen und ihren Eltern gestartet. Im Fall eines ganz konkreten, persönlichen Vorwurfs hatte sich dabei eine Lehrkraft entschuldigt. Die Worte „Döner“ und „Psycho“ sind offenbar gegenüber der Schwarzhaarigen gefallen – über die genauen Formulierungen gibt es unterschiedliche Aussagen. „Wir wollen das nicht bagatellisieren oder unter den Teppich kehren“, betont die Schulleitung. Die Lehrkraft sei selbst bestürzt, dass die humorvoll-ironisch gemeinten Bemerkungen die Gefühle des Mädchens offensichtlich sehr verletzt haben. Allerdings waren die Beschäftigten der Schule nach der Entschuldigung und einer Rückfrage, ob das so reicht, davon ausgegangen, die Sache sei jetzt geklärt.

Die Familien sehen das anders. Eltern wie Kinder fühlten sich nicht ernst genommen und hatten den Eindruck, man wolle sie nur loswerden und zum Alltag übergehen. „Wenn man sich aufregt, heißt es, man macht nur Drama“, sagen die Mädchen.

Doch die Schule geht nicht zum Alltag über. Das hat nicht nur, aber vielleicht zumindest ein bisschen mit der Presseanfrage zum Thema Rassismus zu tun. Im besagten Hintergrundgespräch ging es tatsächlich nicht darum, die Sache kleinzureden, sondern alle Beteiligten machten sich Gedanken darüber, wie schwierig es oft ist, sich in andere hinein zu versetzen und wie es in Zukunft gelingen könnte, den Schülern und Schülerinnen noch mehr Mut zu machen, solche Probleme anzusprechen. Und zwar bevor sie die Schule verlassen.

„Auch Lehrer sind Menschen“, so die Schulleitung. Menschen machen Fehler. Aus Fehlern lernen, das funktioniert nur, wenn man sie selbst erkennt oder darauf hingewiesen wird. Zumindest das ist jetzt passiert. Vielleicht hilft es ja dabei, den nächsten Konflikt zu lösen. An dieser Schule oder an einer anderen. Miteinander. In einem Dialog, in dem Fakten ebenso wie Gefühle angesprochen werden. Mit Courage.

Von Andrea Müller-Kudelka