Schrittzähleraktion WAZ bewegt: Vereine und Firmen können sich anmelden

Sich für die Schrittzähleraktion #WAZbewegt 2021 anzumelden ist ganz leicht. Im Internet unter www.waz-online.de/wazbewegt finden Sie das Anmeldeformular. Das Formular im PDF-Format ist beschreibbar, Sie können es also direkt am PC ausfüllen. Im Formular tragen Sie den Namen des Teams, die Team-Mitglieder, Motto, Schrittziele, Motivationen und Ansprechpartner ein. Das ausgefüllte PDF können Sie dann direkt auf Ihrem PC abspeichern. Das komplett ausgefüllte PDF schicken Sie per E-Mail an m.filice @mmo-niedersachsen.de, Einsendeschluss für die Anmeldungen ist Mittwoch, 28. April. Ganz wichtig: Fügen Sie der Mail neben dem Formular unbedingt ein Gruppenfoto der Teammitglieder bei. Ohne das ausgefüllte Formular und das Gruppenfoto ist eine Teilnahme an #WAZbewegt leider nicht möglich.