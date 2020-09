Wolfsburg

Eigentlich gilt Wolfsburg als „grüne“ Stadt. Doch das bezieht sich nur auf die vielen öffentlichen Wälder und Grünflächen in der und um die VW-Stadt. Denn schaut man in die vielen Neubaugebiete, dominieren viele Stein- und Schottergärten den Blick. Das will die Stadt jetzt schrittweise ändern. Notfalls mit „restriktiven Maßnahmen“ – im Klartext: Bußgeld.

Einer, der schon früh auf den fragwürdigen Trend hin zu nahezu pflanzenlosen Gärten hingewiesen hat, ist Michael Kühn. Der Umweltbeauftragte der Stadt Wolfsburg und Nabu-Chef betont: „Natürlich sind Schottergärten pflegeleichter als grüne Gärten. Aber die Versiegelung von Flächen in Wolfsburg ist zu hoch.“ Das habe gleich mehrere schädliche Folgen: Regenwasser kann nicht mehr vernünftig versickern – der Grundwasserspiegel sinkt, die Gefahr von Überflutungen steigt. „Das haben wir beim jüngsten Starkregen im Juni gesehen, als viele Straßen in Wolfsburg überflutet und viele Keller vollgelaufen sind.“ Hinzu kommt, dass Steine die Sonnenwärme aufnehmen und wieder abgeben. Deshalb sein Appell: Natur- statt Schotter- und Steingärten.

Auf Grünflächen kann Wasser versickern

Das sieht die Stadt Wolfsburg ähnlich: „Mit der Errichtung von Grünflächen wird einer hohen Bodenversiegelung entgegengewirkt, ein Versickern von Oberflächenwasser und die dauerhafte Erhaltung der Wirksamkeit und Funktionsfähigkeit der Bodenflächen ermöglicht“, sagt Ralf Schmidt, Sprecher der Stadt Wolfsburg. „ Grünflächen tragen zur Verbesserung des Klimas und der Erhaltung der Artenvielfalt insbesondere der Insektenvielfalt bei.“ Dinge, so Schmidt, die künftig eine immer größere Rolle spielen werden.

Er verweist auf die Bauordnungen der Bundesländer: „Diese regeln, dass die nicht überbauten Flächen von Baugrundstücken Grünflächen sein müssen.“ Und eben keine Schotter- oder Steingärten. In vielen Wolfsburger Neubaugebieten der vergangenen Jahre wird massiv gegen diesen Grundsatz verstoßen: „Die Zahl der Schottergärten hat massiv zugenommen“, berichtet Michael Kühn. Dem will die Stadt jetzt entgegenwirken: „Zunächst mit präventiven Maßnahmen und positiven Anreizen“, betont Schmidt. So laufe aktuell der Wettbewerb „Natur- und insektenfreundliche Gärten und Balkone gesucht“. In diesem Rahmen werde auch ein Sonderpreis für die Umwandlung vom Steingarten in einen naturnahen Garten ausgelobt.

Stadt sieht Bußgeld als „letztes Mittel“

Zudem wolle die Stadt jetzt die Bevölkerung informieren: „Mitarbeitende der Stadtverwaltung werden Informationsblätter verteilen und stehen vor Ort für Fragen zur Verfügung.“ Restriktive Maßnahmen – etwa Bußgeld – kämen „erst als letztes Mittel in Betracht“.

Von Carsten Bischof