Schon wieder ein Einbruch: Badeland bleibt am Montag geschlossen

Wolfsburg

Einbrecher sind in der Nacht zu Montag zum zweiten Mal innerhalb von einer Woche in das Wolfsburger Badeland eingestiegen. Die unbekannten Täter brachen zwei Safes mit brachialer Gewalt auf und richteten einen Schaden von mehr als 10 000 Euro an, teilte die Polizei mit. Das Badeland musste wegen des Einbruchs am Montag geschlossen bleiben.

Die Höhe der Beute steht nach derzeitigem Kenntnisstand noch nicht fest

Reinigungskräfte hatten den Schaden entdeckt und um 0.30 Uhr per Notruf die Einsatzzentrale der Polizei alarmiert. „Bei der Aufnahme des Tatortes zeigte sich, dass die Unbekannten zunächst durch ein Fenster im Saunabereich in das Gebäude gelangten“, sagte Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Anschließend hätten die Täter verschiedene Räume nach Beute durchsucht. „Die Höhe der Beute steht nach derzeitigem Kenntnisstand noch nicht fest“, so Claus. Bislang liegen auch keine Hinweise auf die Täter vor.

Anzeige

Verschlossene Tür: Das Badeland informierte am Montag mit einem Aushang am Eingang über die erzwungene Schließung nach dem Einbruch in der vergangenen Nacht. Quelle: Boris Baschin

Die Ermittler des zuständigen zweiten Fachkommissariates des Zentralen Kriminaldienstes der Wolfsburger Polizei gehen nach kriminalistischer Erfahrung davon aus, dass sich die Täter bereits relativ zeitnah nach Schließung des Bades am Sonntagabend um 20 Uhr im Bereich des Allerparks aufgehalten haben, um einen günstigen Moment für ihr Vorhaben abzupassen. Daher erhoffen sich die Beamten Hinweise von Beobachtungen, die Spaziergänger oder Besucher des Allerpark ab 19 Uhr gemacht haben. Zeugen melden sich bei der Polizei Wolfsburg unter Telefon (05361) 46 46 0.

Bereits vor einer Woche waren Unbekannte in der Nacht zu Montag ins Badeland eingebrochen

Das Badeland informierte am Montag mit einem Aushang an der Eingangstür über die eintägige Schließung nach dem Einbruch. Gebuchte Tickets für den Montag würden storniert und den Besuchern gutgeschrieben, hieß es. Bereits vor einer Woche waren Unbekannte in der Nacht zu Montag ins Badeland eingebrochen. Auch damals brachen die Täter mehrere Türen, Schränke und ein Fenster auf und richteten laut Polizei einen Schaden von mindestens 5000 Euro an.

Von der Redaktion