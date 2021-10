Wolfsburg

Die Verstöße nehmen kein Ende: Die Wolfsburger Polizei hat am Wochenende insgesamt vier alkoholisierte E-Scooter-Fahrer gestoppt. Erst in der vergangenen Woche hatte die WAZ darüber berichtet, dass die Zahl der betrunkenen und berauschten E-Scooter-Fahrer in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen hat.

Den Polizisten stieg direkt Alkoholgeruch in die Nase

Der erste Fall ereignete sich am Samstag gegen 4 Uhr in der Innenstadt. In der Heinrich-Heine-Straße fielen eine Streife zwei Männer auf, die jeweils mit einem E-Scooter die Straße entlangfuhren. Als die Beamten die beiden 26-Jährigen anhielten, stieg ihnen direkt Alkoholgeruch in die Nase. Ein anschließender Test ergab 1,27 und 1,64 Promille. Beiden Wolfsburgern entnahm eine Ärztin des Klinikums im Anschluss eine Blutprobe. Die Männer mussten zudem ihre Führerscheine abgeben, gegen sie laufen jetzt Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Am selben Tag sahen Beamte um 22.05 Uhr auf dem Berliner Ring einen E-Scooter-Fahrer, der während der Fahrt auf dem Gehweg mit seinem Smartphone telefonierte. Bei der Überprüfung des 18-Jährigen stellten die Beamten fest, dass der junge Mann sowohl Alkohol als auch Drogen genommen hatte. Auf der Dienststelle ergab ein Test 1,31 Promille, außerdem konnte THC nachgewiesen werden. Gegen den 18-Jährigen laufen jetzt zwei Strafverfahren.

Die Beamten stoppten ein Duo, das sich einen Roller teilte

Einen weiteren betrunkenen E-Scooter-Fahrer stoppten die Beamten am Sonntag um 2.55 Uhr auf der Sandkrugstraße. Sie konnten zuvor beobachten, wie der Fahrer verbotenerweise mit einer zweiten Person auf dem Scooter in Schlangenlinien über die Straße rollte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass beide Personen vor der Fahrt getrunken hatten. Beim 19-jährigen Fahrer ergab ein Test 1,52 Promille.

Ein Arzt entnahm dem Mann im Klinikum eine Blutprobe. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher, außerdem läuft eine Strafanzeige.

