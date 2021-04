Schon 1500 Euro für Monti: Hundefreunde wollen Zeugen belohnen

Wolfsburg

Montis Tod liegt nun schon einige Wochen zurück. Doch das Leid des jungen Hundes bewegt die Menschen immer noch, auch über Wolfsburg hinaus. Ein Parsauer hat nun fast 1500 Euro gesammelt, um Zeugen zu motivieren, sich zu melden.

Die Paypal-Sammlung „Gerechtigkeit für Monti“ läuft zwar erst wenige Tage, doch die Summe ist jetzt schon hoch: 1466 Euro (Stand Montagnachmittag) haben Freiwillige für „den entscheidenden Hinweis zum Täter“ gespendet. Initiator Torsten Goldbeck, der Hundetrainer ist und selbst drei Hunde hat, will auf diesem Wege mögliche Zeugen motivieren, sich endlich bei der Polizei zu melden: „Ein Geldanreiz lockert ja manchmal die Zunge. Auch wenn es wahrscheinlich nichts nützen wird – ich will es zumindest nicht unversucht lassen.“

„Ich will es nicht unversucht lassen“: Torsten Goldbeck aus Parsau ist Hundefreund und von Montis Schicksal erschüttert. Foto: privat

Die bislang höchste Summe hat Ingo Lippel aus Braunschweig beigesteuert: 500 Euro ist ihm der Fall wert. „Einfach weil es mir auf dem Herzen brennt und mich belastet“, erklärt er. „In meinen Augen war das eine sadistische Exekution. Und jemand muss etwas gesehen oder gehört haben. Wenn die Summe weiter wächst, wird derjenige vielleicht irgendwann schwach und meldet sich.“

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

In diesem Fall sollen Zeugen bei der Polizei melden, betont Torsten Goldbeck. „Die Zeugen sollen anonym bleiben können. Ich will gar nicht wissen, wer das ist.“ Damit das Geld an den Richtigen gehe, will er sich mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Verbindung setzen.

Der Braunschweiger Staatsanwalt Christian Wolters, der den Fall Monti bearbeitet, dämpft den Aktionismus ein wenig: Ob es am Ende den einen entscheidenden Hinweis gibt, von wem er kommt und ob sich da ein Kontakt herstellen lasse, zeige sich vermutlich erst nach dem Verfahren.

Im Zweifel geht das Geld an die Wolfsburger Tierhilfe

Verloren ist das Geld in keinem Fall. „Sollte das Verfahren eingestellt werden, oder der Täter stellt sich selbst, dann geht euer gesammeltes Geld an die Tierhilfe Wolfsburg“, verspricht Goldbeck in seinem Aufruf. Da wäre es gut aufgehoben: „Wir helfen schon seit vielen Jahren vernachlässigten und herrenlosen Tieren“, sagt Jennifer Bastian vom Verein. „Auch die Menschen im Hintergrund sind uns wichtig. Jeder kann sich bei Fragen und Problemen an uns wenden.“

Tierhilfe sucht ebenfalls noch Zeugen

Die Tierhilfe hatte zuletzt selbst Erkundigungen aus Montis Umfeld eingeholt und Anzeige gegen die Hundehalter erstattet. Im Anschluss postete der Verein verstörende Fotos des toten und übel zugerichteten Hunds auf Facebook, gemeinsam mit einem flammenden Appell, wer immer noch etwas wisse, solle nun endlich sein Schweigen brechen. Wenn der Fall im Sande verlaufe, sei es „Es ist die Schuld derer, die schweigen, die Schuld derer, die Angst vor den möglichen Tätern haben“.

„Einige behaupten bei Facebook, zu wissen, wer es war“, erklärt Bastian. „Diese Leute sollen, wenn da etwas dran ist, stattdessen zur Polizei gehen.“

Noch hat sie die Hoffnung, dass der Fall sich auf diesem Wege klärt. „Die Bilder haben eine Welle von Trauer und Mitgefühl ausgelöst“, meint sie. „Tatsächlich haben sich einige Menschen gemeldet, die nun ihre Aussage machen möchten.“

