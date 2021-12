Wolfsburg

Funken sprühen, es klappert und zischt. Ein sonderbares Vehikel steht beim Wolfsburger Hornbach-Markt. Szenen, die sich diesen Samstagnachmittag abspielen werden, wenn Künstler Willi Reichel mit seinem neuen Kunstwerk, „Schöne Bescherung“ oder auch „Weihnachtsmaschine“ genannt, zu Gast ist.

„Eine wundersame Weihnachtsmaschine. Ein fahrbares Vehikel auf sechs Speichenrädern.“ So beschreibt Willi Reiche sein Kunstwerk aus alten Gebrauchsgegenständen. Monatelang baute der Wachtberger Künstler seine Installation „Schöne Bescherung“ aus alten Gegenständen wie Werkzeugen, Speichenrädern oder Schlittschuhen zusammen. An dem mehrere Meter großen, fahrbaren Apparat lässt sich immer wieder etwas neues entdecken: Sterne und Schneeflocken, die mit silbernen und goldenen Reflexen dekorativ glitzern, wurden aus unzähligen Scheren, Nadelhaltern und sonstigen medizinischen Instrumenten gelötet und geschweißt.

Maschine auf sechs Rädern: Sie soll Sinne und Gedanken des Betrachters stimulieren. Quelle: Hornbach

Weihnachtliches Licht, Klänge und Gerüche

„Schöne Bescherung“ soll mit Lichtern, Klängen und Gerüchen vielfältigste Assoziationen beim Betrachter hervorrufen. So verbinde Reiche zum Beispiel Gans mit Kraut und Klößen mit Weihnachten, teilte Hornbach mit. Klar, dass da eine Kartoffelreibe aus Messing im Kunstwerk verbaut sei.

Kunstmaschinen ziehen Betrachter in ihren Bann

Reiche ist aus Wachtberg in Nordrhein-Westfalen, seit 1982 ist er künstlerisch tätig. Er widmet sich auch der „kinetischen Kunst“, dabei baut Reiche „Kunstmaschinen“, wie er sie nennt. Ob defekt, ausrangiert, oder unbrauchbar – Reichelt verbaut Gegenstände, die in ihrer ursprünglichen Form ausgedient haben. In ihrer Funktion als Maschine seien die Kunstobjekte sinnfrei – sie sollen den Betrachter schlichtweg in ihren Bann ziehen, teilte Hornbach mit.

Am Samstag können Kunden „Schöne Bescherung“ bei Hornbach in Wolfsburg sehen

Am Samstag von 16 bis 20 Uhr können Kunden ihre eigenen Assoziationen in der „Weihnachtsmaschine“ entdecken. Vor dem Weihnachtsmarktverkauf wartet das spektakuläre Objekt auf seine Betrachter. „Bislang habe ich nur einige Bilder und Videos vom Bau dieser spektakulären Maschine gesehen“, erzählt Ralf Ahlers, der den Hornbach-Standort in Wolfsburg als Marktmanager leitet. „Das wird sicher ein eindrucksvolles Erlebnis, das wir so noch nicht in unserem Markt gehabt haben.“

Von Niklas Jan Engelking