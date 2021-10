Schock in Westhagen: Fahrer von VW Caddy erschreckt Kind

Westhagen

Ein Mann hat am Dienstag einem Kind in Westhagen einen gehörigen Schrecken eingejagt. Das Kind lief nach Hause und erzählte seinen Eltern von dem Vorfall. Nun sucht die Polizei Zeugen, die den Unbekannten oder seinen Wagen gesehen haben.

Ein Unbekannter soll das Kind erschreckt haben

Ereignet haben soll sich der Vorfall am Dienstagmittag an der Halleschen Straße. Dort war das Kind gegen 13 Uhr auf dem Weg vom Schulzentrum Westhagen-Mitte über die Hallesche Straße zur Bushaltestelle an der Ecke Hallesche Straße/Dresdener Ring. „Im Bereich der Altenburger Straße wurde es plötzlich von einem unbekannten Mann erschreckt und lief davon“, so Polizeisprecher Thomas Figge.

Das Kind ging weiter zur Bushaltestelle, fuhr nach Hause und erzählte seinen Eltern von dem Vorfall, welche die Polizei alarmierten. Weitere Details zum Hintergrund nannte die Polizei „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht. „Die Beamten nehmen den Sachverhalt sehr ernst und hoffen darauf, dass Zeugen den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Unbekannten oder seinem Fahrzeug geben können“, so Figge weiter.

Der Mann fuhr einen hellen VW Caddy

Der Unbekannte war etwa 20- bis 30 Jahre alt, hatte eine untersetzte Statur und braune mittellange Haare. Bekleidet war er mit grauer Oberbekleidung und grüner Hose. Der Unbekannte stieg in einen hellen VW Cadddy ein. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter Tel. (05361) 46460 zu melden.

