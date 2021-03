Grundsätzlich ist es laut Bundesnaturschutzgesetz verboten, Bäume die außerhalb des Waldes, von Plantagen oder gärtnerischen genutzten Flächen stehen sowie Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen. Zulässig sind schonende Form-und Pflegeschnitte. Zusätzlich gilt: Beim Zurückschneiden oder Fällen sind die Artenschutzvorschriften zu beachten (§ 44 des Bundesnaturschutzgesetzes), die immer und überall gelten – dazu gehört zum Beispiel, dass Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere oder besonders geschützte Pflanzenarten nicht beschädigt oder zerstört werden dürfen. Deshalb ist auch außerhalb des Verbotszeitraums zu prüfen, ob sich bewohnte Nester oder Höhlen in Bäumen oder Hecken befinden. Werden Verstöße angezeigt, geht die Untere Naturschutzbehörde den Hinweisen nach, verhindert gegebenenfalls den weiteren Eingriff oder sie verfügt die Wiederherstellung. Außerdem wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Zu erreichen ist das Umweltamt per Email an umweltamt@stadt.wolfsburg.de.