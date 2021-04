Wolfsburg

Die App „PassGo“ kann nun an mehreren Teststationen in Wolfsburg genutzt werden und ermöglicht eine einfache Erfassung und Übermittlung von Corona-Schnelltest-Ergebnissen.

Es gibt die App kostenlos im für iOS und Android. Der Nutzer lädt sie runter und meldet sich mit seinen persönlichen Daten an. Die Daten werden laut Anbieter ausschließlich offline auf dem Smartphone gespeichert und zusätzlich mit einer AES-256-Verschlüsselung gesichert. Jede Übertragung der Daten an eine Teststation sei zusätzlich mit einer RSA-Transportverschlüsselung gesichert.

Wartezeit im Testzentrum entfällt

Die App erstellt einen QR-Code, der im Testzentrum gecannt wird. Nach dem Test können die Nutzer das Testzentrum verlassen und bekommen eine Viertelstunde später das Ergebnis aufs Smartphone – er muss also nicht bis dahin im Testzentrum bleiben und warten.

Ein Countdown zeigt an, wie lange das Ergebnis noch gültig ist, nämlich maximal 24 Stunden.Wenn auch der Einlasspunkt – also zum Beispiel der Friseur oder die Fußpflegestation, in Zukunft laut Anbieter aber vielleicht auch Gastronomie, Veranstaltungen oder Konzerte – das Programm nutzen, kann vor Ort ebenfalls ein QR-Code gescannt werden. Gespeichert werden nur Name, Testergebnis und Gültigkeitsdauer.

Ausweis muss immer mit dabei sein

Weiterhin kann stattdessen auch ein Papierdokument genutzt werden. So oder so muss zusätzlich ein gültiges Ausweisdokument vorgezeigt werden – sowohl in der Teststation als auch am Einlasspunkt.

