Wolfsburg

Ein Feuerwerk aus Eistanz und atemberaubender Artistik verspricht der „Russian Circus on Ice“ mit der aktuellen Show „Schneewittchen on Ice“ am Freitag, 24. Januar, ab 19 Uhr in der Wolfsburger Eis-Arena. Die WAZ verlost heute drei mal zwei Karten für den romantischen Märchenspaß auf glitzernden Kufen.

Märchen über Schönheit, Eifersucht und Neid

Inspirationsquelle ist das berühmteste Märchen der Welt der Gebrüder Grimm. Schneewittchen ist eine Kulturikone, die mit ihrer natürlichen Anmut und ihrer hypnotischen Sinnlichkeit verzaubert. Das Märchen über Schönheit, Eifersucht und Neid, mit seiner langen multikulturellen Tradition, ist geheimnisvoll, verspielt und romantisch, doch zugleich wild und aufregend.

WAZ-Aktion: Heute im Laufe des Tages anrufen

Sechs WAZ-Leser kommen kostenlos in den Genuss der Eis-Zirkusshow. Dafür müssen Sie nur am heutigen Dienstag zwischen 6 und 18 Uhr unter der Nummer (0137) 9 88 08 70 07 anrufen und ihre Telefonnummer und Anschrift auf Band hinterlassen. Ein Anruf kostet 50 Cent (abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer). Unter allen Anrufern verlost die WAZ drei mal zwei Plätze. Die Gewinner werden in den folgenden Tagen telefonisch benachrichtigt.

Von der Redaktion