Schneesturm erwartet: Wolfsburger sollen möglichst zuhause bleiben

Wolfsburg

Der Wintereinbruch vor einer Woche war nur ein Vorgeschmack: Für dieses Wochenende warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Raum Wolfsburg vor massiven Behinderungen im Straßen und Schienenverkehr. Die Stadt Wolfsburg appelliert an die Bürger, möglichst zuhause zu bleiben. „Die Schneefälle können als Dauerereignis auch bis deutlich in den Montag hinein anhalten.“

Die Wettervorhersage verheißt bis zu 40 Zentimeter Schneehöhe durch Schneeverwehungen, außerdem wird’s mit bis zu – 8°C knackig kalt. „Es schaukelt sich hoch ab Samstag in der zweiten Tageshälfte“, sagte Franz Molé vom DWD. Ab Samstagnachmittag könnten heftige Schneefälle auf das südliche Niedersachsen treffen, weiter südlich schließe sich eine Zone mit besonders hoher Glatteisgefahr an. Dort könne es durch gefrierenden Regen an Stromleitungen auch zu Stromausfällen kommen.

Der Winterdienst ist laut Stadt gerüstet

Die Stadt erinnert an die Räumpflicht. Werde Schnee nicht zeitnah beseitigt, werde dieser festgetretenen, gefriere und könne nur schwer entfernt werden. Mit Streusalz wird man den Schneemassen bei den dicken Minusgraden übrigens wenig entgegensetzen können. Da hilft nur immer wieder räumen und bei Glätte mit Sand oder Split zu streuen. Vergangenes Wochenende hatte es Beschwerden gegeben, weil Grundstücksbesitzer keinen Schnee räumten, aber auch Kritik am Winterdienst der Stadt gegeben.

„Die Stadt, die WAS sowie extern beauftragte Winterdienste sind gerüstet und vorbereitet für die Winterdiensteinsätze am kommenden Wochenende“, sagt der zuständige Stadtrat Andreas Bauer. „Aber man kann die Launen des Winterwetters auch mit modernster Technik nicht immer so bekämpfen, dass auf Straßen und Plätzen oder Kreuzungen und Straßenüberquerungen ein Zustand erreicht wird, als gebe es keinen Winter.“ Die WAS könne noch „bis deutlich in die nächste Woche hinein“ mit dem Räumen beschäftigt sein. WAS-Vorstand Dr. Herbert Engel ergänzt, Priorität hätten die Hauptverkehrsstraßen, überall freie Straßen dürfe niemand erwarten.

Fällt am Montag die Schule ganz aus?

„Wer sein Fahrzeug nicht aus zwingenden Gründen benutzen muss, sollte es stehen lassen“, rät Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Einkäufe sollte man also möglichst vormittags erledigen. Eltern von Schülern, die derzeit im Wechselmodell des Szenario B unterrichtet werden, sollten außerdem Montagfrüh einen Blick auf die Webseite www.wolfsburg.de/schulausfall der Stadt werfen, falls möglicherweise der Unterricht ausfällt und die Schule gänzlich geschlossen wird.

Zahlen zum Winterdienst in Wolfsburg Für den Winterdienst stehen der WAS bis zu 44 Mitarbeiter zur Verfügung, knapp die Hälfte bedienen die 10 Großstreuer sowie 10 Kleinstreuer. 24 sind in den Handkolonnen fürs Reinigen, Räumen und Streuen von Bushaltestellen und Übergängen nach Abklingen der Schneefälle zuständig. Pro Streueinsatz werden rund 640 Kilometer Straßenlänge und 80 Kilometer der wichtigsten Radwege bearbeitet. Die Räumpflicht erstreckt sich werktags zwischen 7 und 20 Uhr sowie zwischen 8 und 20 Uhr an Sonn- und Feiertagen – gleiches gilt für die Bürger. Außerhalb dieser Zeiten wird die WAS nur bei außergewöhnlichen Wetterlagen tätig, wobei zwischen 23 Uhr und 2 Uhr aus arbeitszeitrechtlichen Gründen keine Einsätze gefahren werden – Ausnahmen gibt es im Rahmen des Katastrophenschutzes.

Einschränkungen auf Bahnlinien von Erixx und Enno erwartet

Der Bahnbetreiber Metronom warnt seine Fahrgäste vor möglichen Zugausfällen. „Zusätzliche Mitarbeiter sind in Bereitschaft, der Krisenstab ist aktiviert und die Kapazitäten der Leitstelle wurden erhöht“, teilte Sprecher Björn Pamperin mit. Dennoch könne es ab Samstagnachmittag zu Einschränkungen durch eingefrorene Weichen oder vereiste Oberleitungen kommen. Man bitte die Fahrgäste, sich vor der Fahrt auf der Webseite oder den Facebookseiten von Metronom, Enno und Erixx zu informieren.

Während die einen sich aufs Rodelvergnügen freuen, könnte auf andere mehr Arbeit zukommen. Letztes Wochenende zählte die Notaufnahme im Klinikum 50 Patienten durch Stürze auf Eis und Rodelunfälle. Allerdings sieht sich das Klinikum gerüstet, mehr Patienten als gewöhnlich zu versorgen. „Wir haben entsprechende Pläne, um bei besonderen Lagen die Notfallaufnahme zum Beispiel auch personell unterstützen zu können“, so Sprecher Thorsten Eckert.

Von Christian Opel