Schneechaos in Wolfsburg: Bus und Bahn stehen still, Schule fällt aus

Wolfsburg

Während sich die Wolfsburger letztes Wochenende über traumhaftes Rodelwetter freuten, zeigte der Winter sich an diesem Sonntag vor allem von seiner gefährlichen Seite. Schneefall, starker Wind und für unsere Gefilde extrem Kälte sorgten für massive Verkehrsprobleme. Zuerst brach deswegen am Sonntag der Bahnverkehr in Niedersachsen komplett zusammen, am Nachmittag musste auch die WVG de Busverkehr rund um Wolfsburg einstellen. Schließlich entschloss sich sogar die Stadt dazu, die Schule am Montag ausfallen zu lassen.

Viel war bereits im Vorfeld über die Gefahr des „weißen Riesen“ berichtet worden. Und tatsächlich war brach in weiten Teilen Norddeutschlands das Schneechaos aus. Autobahnen wurden aufgrund von meterhohen Schneeverwehungen und Eisesglätte gesperrt, der Bahnverkehr kam in ganz Norddeutschland zum Erliegen.

Anzeige

Räumdienst kämpft seit 5.30 Uhr gegen die Schneemassen

Auch in Wolfsburg und Umgebung kamen de Räumdienste an ihre Grenzen, so dass schließlich das öffentliche Verkehrssystem vor dem Wetter kapitulieren musste. Dabei hatte es am Sonntag zunächst noch gar nicht so schlimm ausgesehen. Zwar fiel schon in der Nacht der erste Schnee, doch die Räumdienste, die seit 5.30 Uhr in voller Stärke im Einsatz waren, taten ihr Bestes, die Straßen freizuhalten. Dabei half ihnen zunächst der Wind, der den leichten Schnee immer wieder von den Straßen wehte.

Doch genau das wurde bald zum Problem. So konnte sich nicht nur Glatteis auf den Straßen bilden, sondern an vielen Stelen kam es zudem zu teilweise meterhohen Schneeverwehungen. In enger Abstimmung mit der Polizei und der WVG zielte die Arbeit des Winterdienstes schnell nur darauf ab, die Aufrechterhaltung des öffentlichen Nahverkehrs auf den Hauptverkehrsadern irgendwie zu ermöglichen.

Zur Galerie Der Schneesturm hatte Wolfsburg und Umgebung a Sonntag fest im Griff. Unsere Fotografen Roland Hermstein und Britta Schulze wagten sich mutig ins Gestöber. Impressionen:

Das klappte anfangs noch gut. „Die Situation war morgens noch entspannt. Wir hatten gegen 10 Uhr noch eine nicht dramatische Verspätungslage von durchschnittlich 8 Minuten“, berichtet WVG-Geschäftsführer Timo Kaupert. Doch die Lage spitze sich stündlich zu. Der Schnee gewann endgültig die Oberhand. Die WVG bemühte sich so lange wie möglich, die Buslinien in alle Ortsteile sowie nach Braunschweig wenigstens sporadisch aufrechtzuerhalten.

WVG muss Betrieb um 15 Uhr einstellen

Doch vor allem die Schneeverwehungen machten den Verkehr bald unmöglich. Teilweise türmte sich das weiße pulver bis zu mehr als einem halben Meter auf den Straßen auf. „Die Busfahrer konnten so unmöglich Markierungen erkennen, der Betrieb war so aus Gründen der Sicherheit nicht mehr zu verantworten“, erklärt Kaupert. Um 15 Uhr entschied man sich schließlich dazu, den Busverkehr im ganzen Gebiet einzustellen. Der letzte Bus fuhr deshalb um kurz nach 15 Uhr von Braunschweig nach Wolfsburg ab.

Zu diesem Zeitpunkt stand der Verkehr auf den Schienen längst still. Bereits gegen 9 Uhr stellte die Abellio Rail Mitteldeutschland den Verkehr aus Sachsen-Anhalt Richtung Wolfsburg ein, wenig später ging auch bei enno, metronom und Deutscher Bahn nichts mehr. Der Zugeverkehr von und nach Wolfsburg kam zum Erliegen. Aufgrund des Wetters konnten die Gesellschaften zudem keinen Schienenersatzverkehr anbieten.

Bei all den Widrigkeiten blieben Unfälle glücklicherweise größtenteils aus. „Die Lage ist Ernst, aber nicht hoffnungslos“, sagte eine Polizeisprecherin auf WAZ-Anfrage. Überraschenderweise habe es nur wenige, kleinere Unfälle gegeben. Dafür seien einige Leute mit ihren Fahrzeugen stecken geblieben. Zum einem großen Teil hätten sich die Wolfsburger aber die Empfehlung gehalten, am Sonntag auf Autofahrten zu verzichten. Die Straßen in der Stadt bleiben dementsprechend leer.

Stadt beschließt Unterrichtsausfall

Auch am Montag ist weiter mit starken Behinderungen und Einschränkungen im ÖPNV zu rechnen. Ob es auf der Schiene weitergeht, ist höchst ungewiss. Und auch die WVG konnte am Sonntag nicht sagen, ob die Busse am Montag wieder rollen können. „Das entscheiden wir kurzfristig am Montag um 6 Uhr“, sagte Kaupert.

Wobei es dabei dann nur um die Organisation des Berufsverkehrs gehen wird, denn um die Schülerbeförderung muss sich die WVG keine Gedanken mehr machen. Die Stadtverwaltung beschloss am Sonntagnachmittag, aufgrund der unsicheren Wetterlage den Präsenzunterricht an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen ausfallen zu lassen und auch die Notbetreuung in Schulen und Kindertagesstätten wird nur in eingeschränkter Form angeboten. Eltern werden daher gebeten, die Notbetreuung nur in dringenden Fällen wahrzunehmen und, soweit möglich, ihre Kinder selbst zuhause zu betreuen. Ob der ausfallende Präsenzunterricht digital ersetzt wird, ist den jeweiligen Schulen vorbehalten.

Von Steffen Schmidt