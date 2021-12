Wolfsburg

Von einem bis dato fast vergessenen Phänomen sind sowohl Einwohner als auch Experten der Stadtverwaltung vor mittlerweile zehn Monaten überrascht worden: Es schneite. Und zwar im Januar und Februar zeitweise so heftig, dass Schulen geschlossen und Busverbindungen eingestellt werden mussten. Das Tagesgeschehen war über Nacht unter Schneewehen verschüttet. Von Bürgerinnen und Bürgern, ebenso den politischen Gremien hagelte es damals barsche Kritik. Von chaotischer Planung, mangelnder Logistik, fehlenden Räumgeräten und nicht ausreichender Information der Bürgerschaft war die Rede. Das hat sich die Stadtverwaltung offenbar zu Herzen genommen und jetzt eine Strategie für alle Eventualitäten in Sachen Tiefschnee vorgelegt.

Stadtrat Andreas Bauer, unter anderem zuständig für den Brand- und Katastrophenschutz, hat diese am Dienstag in der konstituierenden Sitzung des Ausschusses für Bürgerdienste und Feuerwehr vorgestellt. Eckpunkte sind eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe „Winterdienst“ mit Experten aus mehreren Geschäftsbereichen, die Einsätze bei extremer Witterung koordiniert.

Schneeräumung: Stadtverwaltung schafft Gerät gegen Schneewehen an

Die Stadtverwaltung hat nach Worten Bauers zudem ihr Kontingent an Arbeitsgeräten aufgestockt, um neuralgische Verkehrsstrecken und besonders gefährdete Bereiche schnell zu räumen. Angeschafft wurde unter anderem ein Gerät, das speziell gegen Schneewehen eingesetzt werden kann. Präventiv hat man zudem Kontakte geknüpft zu Dienstleistern und Maschinenringen, die im Ernstfall zügig angefordert werden können.

Winterdienst in Kooperation mit den Feuerwehr

Nicht zuletzt sind auch die Feuerwehren mit zusätzlichen Gerätschaften ausgestattet worden. Um logistische Fehler, die Anfang des Jahres zutage traten, zu vermeiden, wurden nach Worten des Stadtrats Abläufe von Wintereinsätzen trainiert sowie besonders gefährdete Bereiche erkundet. „Dies erfolgte in enger Kooperation mit den Ortsbürgermeistern bzw. Ortsbürgermeisterinnen“, so berichtete Bauer.

Das regelt die Räumpflicht Der Begriff allein dürfte manchem Grundstückseigentümer und Hausbesitzer in Schrecken versetzen: Doch die „Straßenreinigungsübertragungssatzung“ regelt aktuell die Reinigungspflicht, insbesondere bei extremen Witterungsbedingungen. Details dazu gibt es beispielsweise Online unter wolfsburg.de/strassenreinigung in einem sogenannten Winterdienstflyer, der nach den Starkschneefällen Anfang 2021 überarbeitet worden ist. Wann ist zu reinigen? An Werktagen bis 7 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bis 8 Uhr. Der jeweilige Winterdienst ist bis 20 Uhr aufrecht zu erhalten. In welchem Umfang ist zu reinigen? In jedem Fall entlang des gesamten Grundstückes der Gehweg in einer Breite von 1.50 Metern. Wer keine Straßenreinigungsgebühren zahlt, muss auch die Fahrbahn bis zur Mitte räumen. Bei Glätte ist mit Sand oder anderen abstumpfenden Mitteln so zu streuen, damit ein sicherer Weg vorhanden ist. Was ist nicht erlaubt? Schnee- oder Eis dürfen nicht verkehrsbehindernd gelagert oder dem Nachbarn zugekehrt werden. Schädliche Chemikalien oder Streusalz dürfen nicht verwendet werden

Der hatte vor allem die Verunsicherung in der Bevölkerung sowie die mangelhafte Informationsstrategie der Verwaltung moniert. Francescantonio Garippo (SPD) erinnerte an die Klagen zahlreicher Grundstückeigentümer: „Wer Straßenreinigungsgebühren bezahlt“, so sagte der Ortsbürgermeister von Kästorf und Sandkamp, „geht zumeist davon aus, dass damit auch die städtische Schneeräumung verbunden ist.“

Hauseigentümer müssen Schnee schnippen

Dieser Fehleinschätzung widersprach Dr. Herbert Engel, Chef der Wolfsburger Abfallbeseitigung - und Straßenreinigung(WAS). Zwar würden 650 Kilometer Hauptstraßen und Busrouten sowie Straßen mit erheblichem Gefälle geräumt, nicht aber Nebenstraßen, obwohl diese zu normalen Zeiten gebührenpflichtig gereinigt würden. Für die Schneeräumung seien hier Grundstücksbesitzer und Hauseigentümer selbst zuständig und zur Gefahrenbeseitigung durch Schnee oder Glatteis verpflichtet. „Durch die normalerweise milden Winter sind diese Pflichten eventuell aus dem Fokus der Bewohner geraten“, so Dr. Engel.

Winterdienstflyer ist online abrufbar

Grund genug also für die Stadt einen sogenannten Winterdienstflyer zu aktualisieren, der auch im Internet online abrufbar ist. Hier sind alle Straßen und Wege aufgeführt, die von der WAS geräumt werden oder sich in der Zuständigkeit der Anlieger befinden. Stadtrat Andreas Bauer betonte abschließend, dass die Schneefallereignisse aus dem Januar und Februar diesen Jahres zwar eine Ausnahmesituation darstellten und sicher nicht der Regelfall seien. „Der Winterdienst insgesamt“, so Bauer, „ist aber eine Gemeinschaftsaufgabe der Stadtgesellschaft, die auch nur gemeinsam zu bewältigen ist.“

