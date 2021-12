Wolfsburg

Seit Weihnachten hat der Winter Wolfsburg voll im Griff. Zuerst kam Schnee, dann klirrende Kälte und überfrierende Nässe. Auf den Straßen war die Lage trotzdem entspannt, sagt die Polizei. Trotz des feinen Nieselregens.

Das hat Gründe, erklärt Pressesprecher Thomas Figge: Zwischen den Feiertagen ist deutlich weniger Berufsverkehr unterwegs. „Diejenigen, die frei haben, bleiben wegen der Kälte zuhause“, so Figge. Wer dann doch noch etwas zu erledigen hat, macht das später – dann seien die Straßen schon abgestreut. Auch die Sonne in den letzten Tagen half: Sie ließ vereiste Bereiche schmelzen.

Winterdienst war ab 5 Uhr im Einsatz

Der Winterdienst der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) hatte in den vergangenen Tagen gut zu tun. Am Montag waren die Mitarbeiter bereits seit 5 Uhr in der Frühe im Einsatz: Neun Großräumfahrzeuge, vier Kleinräumfahrzeuge und Handkolonnen räumten Radwege sowie Fahrbahnen und streuten beides ab.

Zur Galerie Wintereinbruch in Wolfsburg mit Schnee und Kälte

In die Zentrale Notfallaufnahme des Klinikums kamen einige Patienten, die auf glatten Wegen gestürzt waren. „In der Regel ist eine Behandlung erforderlich, da sich die Patienten Unterarm- und Sprunggelenksverletzungen zugezogen haben“, sagt Dr. Wolfgang Klein, Chefarzt der Unfallchirurgie im Klinikum.

Einige Sturz-Fälle in der Notfallaufnahme

Für die Winterzeit sei die Zahl der Patienten aber nicht außergewöhnlich hoch. „Wir mussten auch bei den aktuell tiefen Temperaturen bisher nicht mehr Patienten behandeln, als sonst in der Winterzeit üblich“, so Klein.

Stadt erinnert an Räumpflicht Die Stadt erinnert an die Anliegerpflichten beim Schneeräumen : Nach der Verordnung der Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sind die Anlieger für die Schneeräumung und Streupflicht bis zu einer Breite von 1,50 Meter auf den Gehwegen verpflichtet. Die Pflicht bezieht sich auf die Gehwege entlang des gesamten Grundstücks.

: Nach der Verordnung der Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sind die Anlieger für die Schneeräumung und Streupflicht bis zu einer Breite von 1,50 Meter auf den Gehwegen verpflichtet. Die Pflicht bezieht sich auf die Gehwege entlang des gesamten Grundstücks. Darüber hinaus ist auch die Straßenfläche bis zur Straßenmitte freizuhalten . Ausgenommen davon sind Straßen, die grundsätzlich durch die Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) gereinigt beziehungsweise geräumt werden und für die von den Anliegern entsprechende Straßenreinigungsgebühren gezahlt werden.

. Ausgenommen davon sind Straßen, die grundsätzlich durch die Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) gereinigt beziehungsweise geräumt werden und für die von den Anliegern entsprechende Straßenreinigungsgebühren gezahlt werden. Bei der Reinigung ist zu beachten, dass der Schnee nicht verkehrsbehindernd gelagert beziehungsweise dem Nachbarn zugekehrt wird. Der Räumpflicht ist an Werktagen bis 7 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bis 8 Uhr nachzukommen. Der Winterdienst ist bis 20 Uhr aufrechtzuerhalten . Bei Glätte ist mit Sand oder anderen abstumpfenden Mitteln zu streuen.

. Bei Glätte ist mit Sand oder anderen abstumpfenden Mitteln zu streuen. Auch beim Parken ist den besonderen Straßenverhältnissen Rechnung zu tragen. An Straßenstellen, die durch Schnee enger geworden sind, ist zu beachten, dass eine Restbreite von drei Meter notwendig ist, ansonsten besteht in diesen Straßen ein gesetzliches Parkverbot.

Dass die Polizei so wenig Glätteunfälle auf Straßen registrierte, liegt auch daran, dass viele Wolfsburger Autos Winterreifen oder mindestens Allwetterreifen haben. Das helfe, sagt Thomas Figge. Ein Fahrzeug könne zwar auch damit ins Rutschen kommen, aber die Reifen hätten doch eine ganz andere Haftung als Sommerreifen.

Ins Rutschen kam allerdings am Samstag ein Bora in Heiligendorf: Der 35 Jahre alte Fahrer geriet auf der Neuen Straße in Höhe Talstraße von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er gegen einen Laternenmast und eine Hauswand. Der Mann zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Polizei ging zunächst von einem typischen Glätteunfall aus. War es aber nicht. Der Bora-Fahrer war alkoholisiert.

Lebensgefahr: Zugefrorene Teiche nicht betreten

Zudem warnt die Stadtverwaltung vor dem Betreten zugefrorener Teiche: Es bestehe akute Einbruchgefahr. Das Eis sei zu dünn, um Belastungen standzuhalten. Die steigenden Temperaturen führen zudem zum Abschmelzen der Eisflächen, was das Betreten noch gefährlicher macht, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Wolfsburg.

Von Sylvia Telge