Schnee-Chaos in Wolfsburg: WVG stellt Busverkehr wieder ein

Wolfsburg

Die Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG) hat den Busverkehr am Montagmorgen um 9.30 Uhr wieder eingestellt. „Die Wetterlage sowie die vorherrschenden Straßenverhältnisse machen einen geregelten Betrieb leider unmöglich“, teilte die WVG mit.

Die Verkehrsgesellschaft hatte den Busbetrieb am Montagmorgen zunächst wieder aufgenommen. „Die WVG hat seit 6 Uhr die Berufspendler zur Arbeit gebracht, musste dann aber den Fahrbetrieb wieder einstellen“, erklärte eine Unternehmenssprecherin. Wann der Fahrbetrieb wieder aufgenommen werde, sei von den Straßenverhältnissen abhängig und stehe derzeit noch nicht fest. „Wir bitten um Verständnis, dass in diesem Fall die Sicherheit von Mitfahrenden und Personal vorgeht“, hieß es am Montagvormittag.

Anzeige

Bereits am Sonntagnachmittag hatte die WVG den Busbetrieb aufgrund des starken Schneefalls eingestellt.

Von der Redaktion