Ein beliebtes Datum zum Heiraten: Am 22.02.2022 trauen sich 18 Paare in Wolfsburg und sagen „Ja, ich will“. Die Trautermine sind fast komplett ausgebucht, alleine neun Trauungen finden im Schloss Wolfsburg statt.

Schnapszahl-Datum: 18 Paare in Wolfsburg heiraten am 22.02.2022

Ja-Wort - Schnapszahl-Datum: 18 Paare in Wolfsburg heiraten am 22.02.2022

Ja-Wort - Schnapszahl-Datum: 18 Paare in Wolfsburg heiraten am 22.02.2022