Schmiererei am Amtsgericht: War es eine Soli-Aktion für Waldbesetzer?

Wolfsburg

„Wie’s in den Wald schallt, schallt es heraus“: Noch immer ist der Schriftzug zu lesen, den Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Freitag an das Wolfsburger Amtsgericht geschmiert haben. Der Umwelt-Aktivist Jörg Bergstedt, der auch bei Protesten in Wolfsburg mit dabei war, äußert eine Idee, was hinter der Schmiererei stecken könnte.

„Ich kann auch nur blind spekulieren“, schränkt er ein. Dennoch: Wenn man das Wort „Wald“ und die eingekreisten Buchstaben A für „Anarchismus“ kombiniere, lande man gedanklich schnell beim Dannenröder Forst. Die Aktivisten, die sich gegen dessen Abholzung engagierten und den Wald besetzten, hätten schließlich hierarchielose Systemen gefordert. Auch in der Fridays-for-Future-Bewegung sei ein solches Denken nicht unbekannt, schließlich sei ihr Motto „System Change, not Climate Change“ (Systemwandel statt Klimawandel).

Wie kamen die Täter in diese Höhe? Die Polizei ermittelt weiter und schätzt den Schaden auf eine fünfstellige Summe. Quelle: Boris Baschin

Vor allem aber passe es terminlich: Denn erst am Mittwoch vergangener Woche war die Waldbesetzerin „Ella“, die ihren bürgerlichen Namen bis heute nicht verraten hat, wegen Tritten und Kniestößen gegen Polizisten zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei verurteilt worden – am Amtsgericht Alsfeld. Der Prozess wurde von Protesten begleitet, außerdem sind in Frankfurt am Donnerstag 150 Mitglieder verschiedener Bündnisse auf die Straße gegangen und hatten gefordert „Free Ella“.

Jörg Bergstedt: Der Umwelt-Aktivist war selbst schon zu Haftstrafen verurteilt worden. In dem Schriftzug am Amtsgericht sieht er mehrere Hinweise auf mögliche Urheber. Quelle: Frank Rumpenhorst

„Der Schriftzug am Wolfsburger Amtsgericht könnte also eine Soli-Aktion gewesen sein“, mutmaßt Bergstedt. Das sei wahrscheinlicher als ein Zusammenhang mit dem letzten Wolfsburger Verfahren gegen Umweltaktivisten, der erstens länger zurück liegt und zweitens ohne Urteil und auf Staatskosten eingestellt wurde.

„Herrschaftskritischen“ Aktionen, wie er sie nennt, steht der Öko-Aktivist Bergstedt positiv gegenüber. Er selbst war einst wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung zu einer Haftstrafe verurteilt worden, weil er er genetisch veränderte Gerste auf einem Versuchsfeld der Gießener Justus-Liebig-Universität ausgerissen hatte. In Wolfsburg hatte er zuletzt einen Film über die Proteste gedreht, die einen Gerichtsprozess gegen die Aktivisten begleitete, die sich unter dem Motto #blockvw von einer Brücke abgeseilt hatten. An der Aktion am Amtsgericht bemängelt Bergstedt nur eines: Dass die Botschaft nicht eindeutig und verständlich genug sei.

Polizei schätzt den Schaden auf fünfstellige Summe

Das Amtsgericht lässt derzeit von Fachleuten prüfen, wie und wie schnell die Schrift entfernt werden kann. Auch die Frage, wie es mit den beschmierten und verklebten Türschlösser weitergeht, ist noch offen.

„Für die Entfernung der Schrift wird es vermutlich ein Baugerüst brauchen“, vermutet Polizeisprecher Thomas Figge. Das könnte teuer werden, besonders, wenn die Türschlösser zudem ausgetauscht werden müssen. „Da ist man locker im fünfstelligen Bereich.“ Zeugenhinweise oder weitere Ermittlungsergebnisse hat die Polizei derzeit noch nicht zu vermelden.

Von Frederike Müller