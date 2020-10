Innenstadt

Mit Witz und Akrobatik unterhielt die Show „Schmidt unterwegs“ des Schmidts Tivoli aus Hamburg das Publikum im Wolfsburger Scharoun Theater gleich in drei Vorstellungen am Dienstag und Mittwoch. Jeweils 260 Zuschauer pro Aufführung genossen die Show und waren am Ende hellauf begeistert. Damit war das Programm komplett ausverkauft.

Durch den Abend führte mit Elke Winter ein sehr profilierter Travestiekünstler. Wie üblich bestand die Moderation hauptsächlich aus Zoten und anzüglichen Witzen. Das klappte wunderbar. Das Publikum amüsierte sich köstlich. Allerdings waren die Lacher auch manchmal etwas verhalten. Das lag weniger an den Pointen als daran, dass dann das Timing nicht stimmte und die Erzählung bis zur Pointe ein wenig lang war.

Immerhin konnte Elke Winter gesanglich sehr überzeugen. Zudem präsentierte er bei jedem Auftritt ein neues Kostüm, das immer gewagter wurde, bis das Finale kam im schwarzen Abendkleid und einem sehr auf Dance-Floor-Schlager getrimmten „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“, zu dem bei dem hohen Tempo kaum einer so richtig mitklatschen konnte.

Schmidts Tivoli liefert ein abwechslungsreich und gut gestaltetes Programm

Doch die kleinen Unzulänglichkeiten taten der guten Stimmung keinen Abbruch. Das Programm war abwechslungsreich und gut gestaltet. Zudem war das Publikum sehr bereit mitzumachen. Schon zur Titelmusik, noch bevor ein Künstler auf der Bühne war, wurde freudig im Takt geklatscht.

Corona-bedingter Abstand sorgt für gleich drei ausverkaufte Vorstellungen. Quelle: Robert Stockamp

Ganz in Zivil im Gegensatz zum Moderator präsentierte sich als erster Act Benni Stark. Der Comedian zog aber im Grunde den gleichen zotigen und anzüglichen Humor durch. Aus Geschlechterklischees und Witzen über das männliche Geschlechtsteil hatte er ein amüsantes Programm gebaut und imitierte herrlich dänische Tourismusmitarbeiter.

Ebenfalls auf Humor, aber auch auf sehr guten Gesang setzte das Duo „Tante Woo & Roman Who?“. Der ausgebildete Sänger und Schauspieler Andreas Schmidt trat als Daphne Woo auf. Sein Konterpart Roman Grübner als Roman Who? überzeugte im schicken Abendanzug vor allem mit seinem großartigen klassischen Bariton. Mit einem Medley aus Sinatra-Songs krönten sie einen guten Auftritt.

Gesang und Akrobatik bilden ein rundes Programm

Danilo Marder zeigte perfekte Körperbeherrschung mit seiner Akrobatiknummer. An langen Stangen zeigte er mit unglaublicher Geschmeidigkeit verschiedene atemberaubende Körperhaltungen, teilweise mit perfektem Spagat in freier Luft. Die enorme Kraftanstrengung wurde durch die fließenden Bewegungen völlig verdeckt, sodass die Bewegungsabläufe unglaublich leicht wirkten.

Atemberaubende Jonglage: Pranay Werner. Quelle: Robert Stockamp

Pranay Werner zeigte schließlich mit einem, zwei und am Ende sogar drei Diabolos gleichzeitig hohe Jonglierkunst. Besonders das Finale war spektakulär, als er bei verdunkelter Bühne drei Diabolos gleichzeitig hoch in derer Luft hielt.

So war es am Ende ein rundes Programm auf dem hohen Niveau, das man vom Schmidt Theater erwarten kann. Lediglich die Moderation hätte ein bisschen flotter sein dürfen.

Von Robert Stockamp