Nordstadt

Am Dienstagnachmittag wurde Mensch und Hund gleichermaßen Kunst näher gebracht. Bei ihrem neuen Outdoor-Angebot „ Schnüffeltour“ organisierte die Städtische Galerie Wolfsburg einen Spaziergang durch den Schlosspark, der an mehreren Skulpturen vorbei führte.

Direktorin Dr. Susanne Pfleger führte die Gruppe von Frauen von Kunstwerk zu Kunstwerk. Mit dabei hatte sie ihren Bayerischen Gebirgsschweißhund Ike. Der musste, wie die anderen teilnehmenden Vierbeiner auch, zwischendurch sein Können zeigen.

Hundetrainerin Katrin Stenzel bot zwischendurch Übungen an

Denn neben den kulturellen Inhalten bot die erfahrene Hundetrainerin Katrin Stenzel zwischendurch Übungen an, die die Hundebesitzerinnen mit ihren Tieren ausführen sollten. Darunter waren auch recht schwierige Aufgaben, wie das Vorausschicken des Hundes, was aber die gut trainierten Tiere mit Bravour erledigten.

Diese Aufgabe fand zwischen der großen Eiche vor dem Schloss und der auf dem Boden liegenden Metallspirale von Ansgar Niehoff statt. „Dieses Kunstwerk wird öfter mal übersehen“, meinte Susanne Pfleger. Aber spätestens, wenn Hochzeitsgesellschaften am Schloss seien, würden die Kinder das Kunstwerk entdecken und dort spielen. „Das kann ich immer wieder von meinem Bürofenster aus sehen“, sagte Pfleger.

Die Hunde sprangen durch Kiesewetters Plastik „Würfel“

Mit dem Kunstwerk ganz eng auf Tuchfühlung durften dann auch die Hunde gehen, die durch Thomas Kiesewetters Plastik „Würfel“ sprangen, das gleich hinter der Brücke im Park zu finden ist. Das auffällige Kunstwerk, das nicht im entferntesten an einen Würfel erinnert, steht übrigens nur zufällig im Park. „Es gibt hier drei Arbeiten von Kiesewetter. Eine davon hat die Stadt Wolfsburg angekauft“, erklärte Pfleger. Die anderen beiden stünden nur noch da, weil der Künstler in der Zeit, wo die Kunstwerke in Wolfsburg ausgestellt waren, die Galerie wechselte und sich seitdem keiner um einen Umzug der großen Werke gekümmert hat.

Die angekaufte Arbeit Kiesewetters „Broken Butterfly“ wurde ebenfalls noch besichtigt und beschnüffelt. Die Formen seiner Arbeiten wirken seltsam. Kiesewetter probiere im kleinen Maßstab mit Materialien, manchmal entstünden dann im großen Maßstab Arbeiten in Metall von ineinander gefallenen Modellteilen, erläuterte Pfleger.

Auch Bernhard Martins Installation „Ode an die Vergesslichkeit“ im Skulpturenpark wurde noch besichtigt. Für die Hundehalterinnen war es ein interessanter und lehrreicher Spaziergang. Auch die Hunde genossen den Nachmittag. Dank der Übungen wurde es für sie nicht langweilig. Und schließlich gab es ja auch oft genug Leckerlis als Belohnung.

Von Robert Stockamp