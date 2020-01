Schlittschuhzauber in Wolfsburgs City erlebt Neuauflage

Innenstadt

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr bietet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH ( WMG) auch in diesem Jahr wieder den „ Wintermarkt mit Schlittschuhzauber“ an. Von Freitag, 31. Januar, bis Sonntag, 9. Februar, wird unter dem Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz eine Eisfläche zum Schlittschuhlaufen einladen.

Bei der Fläche handelt es sich, wie die WMG betont, um eine energieneutrale Kunsteisfläche. Darum herum bieten Almhütten mit einem abwechslungsreichen kulinarischen Angebot eine gemütliche Atmosphäre. Unabhängig vom Wetter und den jeweiligen Temperaturen erleben die Besucher eisigen Fahrspaß.

Hier einige Bilder vom Wintermarkt im vergangenen Jahr:

Die Nutzung der Eisfläche ist kostenfrei. Die Gäste können ihre eigenen Schlittschuhe nutzen oder vor Ort passende Modelle für eine Gebühr von zwei Euro ausleihen. Für große und kleine Eislauffans gibt es zudem ein besonderes Rahmenprogramm. Immer freitags und samstags lädt ein DJ in den Abendstunden zur Eis-Disko auf der bunt beleuchteten Eisfläche ein. Bereits von 15 Uhr an findet eine Kinder-Disko statt.

Für Schulklassen und Kindertagesstätten hält die WMG spezielle Zeitfenster am Vormittag bereit. Interessierte Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher können ihren Wunschtermin mit dem WMG-Veranstaltungsteam vereinbaren per E-Mail an team.veranstaltungen@wmg-wolfsburg.

„Der Wintermarkt mit Schlittschuhzauber hält ein vielfältiges Programm für die ganze Familie bereit. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Kooperationspartnern und Sponsoren, die mit ihrer Unterstützung den Wintermarkt ermöglichen“, betont WMG-Citymanager Frank Hitzschke.

Für zehn Tage verwandelt sich der Hugo-Bork-Platz in eine Winterlandschaft. Quelle: WMG / Janina Snatzke

Auch die WGM-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann sind begeistert. „Anfänger wie Fortgeschrittene können in winterlichem Ambiente ihre Runden drehen und in den Eislaufpausen die Speisenvielfalt genießen“, heißt es in der Pressemitteilung der WMG.

Die Öffnungszeiten Die Öffnungszeiten des Wintermarkts vom 31. Januar bis 9. Februar im Überblick: Montag bis Donnerstag: 11 bis 20 Uhr Freitag und Samstag 11 bis 21 Uhr Sonntag: 11 bis 20 Uhr

