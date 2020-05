Schlechte Nachricht für Raser: Blitzgeräte lösen jetzt schneller aus

Stadtmitte

Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) hatte der Stadt Wolfsburg empfohlen, die Auslösegeschwindigkeit ihrer Blitzgeräte herabzusetzen. Das heißt: Die Geräte blitzen eher. Genau das hat der Rat der Stadt jetzt beschlossen. Natürlich aus Gründen der Verkehrssicherheit.

Mehr geblitzte Schnellfahrer

In der Planung ihres Sparhaushalts bat die Stadt die KGSt um Hilfe. Sie sollte konkrete Vorschläge machen, wo die Stadtverwaltung sparen – oder ihre Einnahmen erhöhen – kann. In einem Pressegespräch präsentierte die KGSt genau diesen Vorschlag: Senkt man das Tempo, bei dem der Blitzer auslöst, erhöht sich die Zahl der Geblitzten. Und damit die Anzahl und die Summe der eingenommenen Bußgelder. Gleichzeitig, so die KGSt, erhöhe man die Verkehrssicherheit auf Wolfsburgs Straßen – vermutlich durch die abschreckende Wirkung.

Auch die Stadtverwaltung begründet „die Herabsetzung der Auslösegeschwindigkeit“ mit der Erhöhung der Verkehrssicherheit. Stadtsprecherin Christiane Groth betont aber: „Gesetzlich ist keine Toleranzgrenze für ein tolerierbares Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit vorgesehen.“ Es gebe auch keine „zu niedrig eingestellte Blitzer“. Die Blitzer „lösen nicht aus, wenn sich an die zulässigen Geschwindigkeitsregelungen gehalten wird.“

Deutlich höhere Bußgelder

Sie weist zudem darauf hin, dass sich die Bußgeldhöhen seit dem 28. April „maßgeblich“ erhöht haben. „Im unteren Bereich haben sich die Geldbußen verdoppelt. Auch dies zielt darauf ab, die Verkehrssicherheit zu erhöhen.“ Denn: Geschwindigkeitsüberschreitungen seien immer noch eine der Hauptunfallursachen. Und: „Die Erhöhung der Verkehrssicherheit dürfte im Interesse aller Verkehrsteilnehmer liegen.“

Von Carsten Bischof