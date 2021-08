Schlangenlinien gefahren: E-Scooter-Fahrer mit 0,66 Promille erwischt

Wolfsburg

Am frühen Samstagmorgen fuhr ein Heranwachsender mit einem E-Scooter auf dem Radweg an der Braunschweiger Straße. Er fiel einer Polizeistreife auf, weil er in leichten Schlangenlinien unterwegs war. Die Beamten stoppten den 20-Jährigen in Höhe Südkopfcenter. Beim Atemalkoholtest wurden 0,66 Promille angezeigt.

500 Euro Geldbuße und zwei Punkte in Flensburg

Nun erwartet den jungen Mann ein Ordnungswidrigkeitsverfahren mit einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg. Da er sein 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, gilt für ihn beim Führen eines Kraftfahrzeuges ein Alkoholverbot.

In den vergangenen Wochen gab es vermehrt Verstöße von E-Scooter-Fahrern, die betrunken und unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Am vergangenen Donnerstag kam es zu zwei Unfällen mit betrunkenen Fahrern. Ein Sprecher der Polizei mahnt: „Vielen Nutzern von gemieteten E-scootern ist nicht bewusst, dass sie mit einem Kleinkraftrad am öffentlichen Verkehr teilnehmen und sich somit rechtlich innerhalb des Straßenverkehrsordnung bewegen.“

