Wolfsburg

Sie ist so beliebt wie nie: die Briefwahl. Bis Mittwoch haben bereits 20 000 Wählerinnen und Wähler in Wolfsburg ihre Stimmen für die Kommunalwahl am kommenden Sonntag, 12. September, abgegeben.

Über 20 Prozent der Wolfsburger haben schon gewählt

Seit dem Beginn der Briefwahlausgabe am 16. August haben daher schon rund 21 Prozent der insgesamt 97 000 Wahlberechtigten in der VW-Stadt abgestimmt. Zum Vergleich: Bei der Kommunalwahl 2016 gab es im gleichen Zeitraum nur rund 10 500 Briefwählerinnen und -wähler. Die Stadt hat inzwischen reagiert und die Zahl der Briefwahlvorstände verdoppelt.

Während viele Bürger ihre Stimmzettel per Post versenden, machen andere ihre Kreuze direkt in der Briefwahlausgabestelle im Rathaus. Vor der früheren Kassenhalle bilden sich deshalb momentan regelmäßig Schlangen. Unter den Wartenden war am Mittwochvormittag auch Brunhilde Teichmann. Bei ihr hat es allerdings ganz praktische Gründe, warum sie nicht am Sonntag wählt: „Ich bin dann im Krankenhaus.“

Hier geht es zur Briefwahl: Die Wolfsburger können die Unterlagen noch bis Freitag, 13 Uhr, beantragen. Quelle: Boris Baschin

Die Wolfsburger schätzen die Flexibilität der Briefwahl

Neu ist die Briefwahl für sie aber nicht. Genauso, wie für viele andere Wolfsburger, die an diesem Morgen ins Rathaus gekommen sind: „Ich mache das schon jahrelang, es ist einfacher“, beschreibt Karl-Heinz Morich den größten Vorteil der Briefwahl. Auch eine andere Wählerin betont: „Ich mache das schon seit vielen Jahren. Das Schöne ist, dass man nicht so gebunden ist bei der Briefwahl.“ Auch ihr ist aber aufgefallen: „So voll wie heute habe ich es hier noch nicht erlebt.“

Wählen ohne Wahlbenachrichtigung Bürgerinnen und Bürger, die ihre Wahlbenachrichtigung verloren haben, können trotzdem wählen gehen. Darauf weist das Wahlamt der Stadt jetzt hin. Wer die Benachrichtigung nicht mehr findet, muss in seinem Wahllokal lediglich seinen Personalausweis, Reisepass oder Identitätsausweis (EU-Bürger) vorzeigen. Wer sein Wahllokal nicht kennt, erhält unter der Service-Telefonnummer 05361/282950 auch am Wahlsonntag eine Auskunft. Weil zur OB-Wahl eine Stichwahl möglich ist, wenn kein Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält, gilt die Wahlbenachrichtigung auch für diese Stichwahl. Die Helfer im Wahllokal händigen sie nach der Vorlage wieder aus.

Mit dem Trend zur Wahl vorab ist Wolfsburg nicht allein: Andere Kommunen in Niedersachsen beobachten Ähnliches. Auch in Braunschweig, Hannover, Oldenburg und Osnabrück wählen deutlich mehr Menschen per Brief als in früheren Jahren. Neben der Flexibilität dürfte auch das Coronavirus diese Entwicklung erklären, sagte eine Sprecherin der Stadt Braunschweig vor wenigen Tagen gegenüber der Nachrichtenagentur dpa: „Die steigende Tendenz, die Briefwahl für die Stimmabgabe zu nutzen, ist ungebrochen seit vielen Jahren festzustellen. Die aktuelle Infektionslage verstärkt diese Tendenz nochmals erheblich.“

Wer jetzt noch per Brief wählen will, sollte sich beeilen

Wer jetzt noch per Brief wählen möchte und die Unterlagen bereits beantragt hat, sollte seinen Wahlbrief spätestens am Donnerstag zurücksenden. „In dem Fall ist durch die Post noch ein rechtzeitiger Eingang der Briefwahlunterlagen bis zum Wahlsonntag gewährleistet“, erklärt Stadtsprecherin Elke Wichmann.

Stadtsprecherin Elke Wichmann Quelle: Stadt Wolfsburg

Alternativ besteht die Möglichkeit, die ausgefüllten Briefwahlunterlagen bis Sonntag, 18 Uhr, persönlich in den Hausbriefkasten am Eingang zum Rathaus A einzuwerfen oder bis 15 Uhr in der Briefwahlstelle abzugeben.

Wer noch keine Briefwahlunterlagen beantragt hat, kann das noch bis Freitag um 13 Uhr in der Briefwahlausgabestelle im Rathaus tun. Danach gibt es die Papiere nur noch in Ausnahmefällen: Wer den Wahlraum bei nachgewiesener plötzlich aufgetretener Erkrankung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann auch noch am Samstag in der Zeit von 11 bis 12 Uhr sowie am Wahltag bis 15 Uhr Unterlagen erhalten. In dem Fall bittet die Stadt, sich direkt an die Briefwahlausgabe im Rathaus A, Raum 051, zu wenden.

Von Melanie Köster