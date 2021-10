Wolfsburg

 Bald ist es wieder soweit: Am Samstag, 6. November, steigt im Strike Bowling- und Eventcenter wieder die große Schlagerparty. Mit der WAZ können 20 Leser kostenlos dabei sein: Für das Schlager-Spektakel verschenken wir 10x2 Freikarten.

Pop-Schlagersänger Mike Bauhaus wird die Gäste mit seinem Auftritt in Tanzstimmung bringen. Hits wie „Es fährt ein Zug nach nirgendwo“, „Ich hab mir geschwor’n“ oder „Joleen“ machten den Harzer bekannt.  

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen

WAZ-Leser können für das Spektakel noch Tickets gewinnen: Dafür müssen Sie nur am heutigen Donnerstag, 28. Oktober, an unserer Online-Umfrage (siehe unten) teilnehmen und anschließend das Registrierungsformular ausfüllen. Unter allen Teilnehmern verlost die WAZ 10 mal 2 Plätze. Die Gewinner werden am Freitag telefonisch oder per Mail von uns benachrichtigt.

Hier klicken für die Gewinnspiel-Umfrage!

Ticketverkauf und Corona-Regeln Karten gibt es außerdem beim Strike Bowling- und Eventcenter im Vorverkauf für 9 Euro, an der Abendkasse ist für 11 Euro Einlass. Wichtig: Bei der Party gilt die 2G-Regel, Einlass ist nur für Geimpfte oder Genesene mit den nötigen Dokumenten. Die Besucherzahl ist dieses Mal auf 220 Personen begrenzt.

Von Niklas Jan Engelking