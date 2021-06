Wolfsburg

Beim zweiten Versuch klappt’s: Gänseforscher Dr. Helmut Kruckenberg und ein Team des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) der Tierärztlichen Hochschule Hannover haben kürzlich wieder 140 Graugänse am Schillerteich eingefangen und beringt. 50 Vögel bekamen zusätzlich eine gelbe Halsmanschette. Die Aktion sollte eigentlich kurz nach Sonnenaufgang starten, doch Spaziergänger mit Hunden überraschten die Vögel, so dass die Aktion später am Nachmittag bei Regen wiederholt werden musste.

Mithilfe der gelben Halsmanschetten möchten die Biologen herausfinden, wo sich die Vögel aufhalten, wenn sie nicht zur Mauser in der VW-Stadt sind. Das Projekt hat im vorherigen Jahr begonnen, 53 Graugänse bekamen eine Markierung. Und einige davon sind wieder nach Wolfsburg gekommen. Am Freitagabend entdeckte Kruckenberg die Tiere mit den Codes D540 und D604.

Rund 300 Graugänse sind am Schillerteich in Wolfsburg

Laut Kruckenberg verbringen rund 300 Graugänse ihre Mauser am Schillerteich. Als Mauser bezeichnet man das regelmäßige Abwerfen und Neuwachstum der Vogelfedern. Das bedeutet, dass die Graugänse zurzeit nicht fliegen können. Am Samstag gegen 7.30 Uhr waren viele Graugänse auf dem Rasen, die Forscher wollten die Tiere gerade zum abgesperrten Bereich führen, als zwei Spaziergänger mit Hunden in die Szene platzten – die Vögel rannten ins Wasser. „Jetzt müssen wir warten bis die Tiere wieder kommen – und das kann dauern“, so Kruckenberg.

So lief die Beringung der Graugänse – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Wo halten sich die Graugänse vom Schillerteich auf, wenn sie nicht in der Mauser sind? Dr. Helmut Kruckenberg und ein Team von der Tierärztlichen Hochschule Hannover wollen es herausfinden.

Das Forschungsprojekt ist mit der Stadt Wolfsburg und dem Nabu-Vorsitzenden Michael Kühn abgestimmt. „Es ist spannend und wir erhoffen uns neue Erkenntnisse“, erzählt Kühn. Neben dem Gänseforscher Kruckenberg waren Mitarbeiter und Tierärzte der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo) dabei.

50 Graugänse bekamen eine gelbe Halsmanschette

Am Mittag klappte dann der zweite Versuch zur Beringung: Die Biologen stellten sich um den Schillerteich und breiteten die Arme aus, die Vögel reagierten darauf und gingen an Land. 140 Graugänse wurden eingefangen, kurz danach regnete es stark. „Für die Graugänse ist das Wetter schön, für uns hätte es trocken bleiben können“, sagte Dr. Oliver Keuling vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung der TiHo.

Schillerteich: Die Biologen führten die Graugänse zum abgesperrten Bereich. Danach wurden die Vögel beringt und einige bekamen eine Halsmanschette. Quelle: Silas Kruckenberg

50 Graugänse bekamen eine gelbe Halsmanschette mit einem individuellen Code. Jeder Bürger, der eine Graugans mit einer Halsmanschette sieht, kann mithilfe des Codes auf der Internetseite www.geese.org angeben, wo er den Vogel gesehen hat. Die Daten fließen in eine internationale Datenbank. „Wir würden uns freuen, wenn viele Bürger ihre Beobachtungen melden“, sagt Keuling.

Die Forscher schauten sich die Graugänse in Wolfsburg ganz genau an

Die Tierärzte nahmen Tupferproben, um die Graugänse auf die Vogelgrippe zu testen. Zudem wurden die Tiere genau angeschaut: Schnabellänge, Gewicht, Anzahl der dunklen Flecken auf dem Bauch – die Forscher notierten zahlreiche Daten. Dann bekam jede Graugans einen kleinen Metallring an den Fuß. Dieser Ring ist wie ein Personalausweis für Vögel.

Graugänse am Schillerteich: Mithilfe der gelben Halsmanschetten wollen die Forscher herausfinden, wo sich die Vögel außerhalb der Mauser aufhalten. Quelle: Silas Kruckenberg

„Die Manschetten sitzen sehr locker, an die Ringe müssen sich die Gänse erst gewöhnen“, so Kruckenberg. Zudem bestehe keine Gefahr einer möglichen Ausgrenzung durch andere Artgenossen. „Graugänse sind sehr tolerant, was das Aussehen angeht. Sie akzeptieren beispielsweise auch andere Gänsearten“, erklärt der Forscher.

Und so war es auch: Die Gänse mit den gelben Halschmanschetten spazierten zu ihren Artgenossen und gemeinsam schwammen sie wieder auf dem Schillerteich.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig