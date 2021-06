Wolfsburg

Neue Pflanzen für bessere Wasserqualität: Die hat an der Ostseite des Schillerteichs den Schilfbereich mit niedrigwüchsigen Gräsern, so genannten Seggen, bepflanzt. Sie sollen helfen den Nährstoffgehalt des Wassers zu regulieren, sodass der Teich nicht umkippt. Und damit die Seggen in Ruhe wachsen können, wurde ein Zaun in Ufernähe aufgebaut – zum Schutz gegen die vielen grasenden Gänse rund um das Gewässer. Die Rad- und Fußwege am Schillerteich sind weiterhin nutzbar.

Wenn in einem Teich Sauerstoffmangel herrscht und gleichzeitig der Nährstoffgehalt zu hoch ist, kippt er um. Meistens geschieht es in den warmen Monaten, da sich die Algen bei den Temperaturen explosionsartig vermehren. Wenn sie absterben, sinken sie zu Boden und durch die Abbauprozesse nimmt der Sauerstoffgehalt im Wasser in kurzer Zeit so stark ab, dass Fische und andere Lebewesen sterben.

Pflanzen im Schillerteich helfen gegen das „Umkippen“

Dramatisch war in der VW-Stadt die Situation im Sommer 2019: So kippte der Neue Teich in der Nordstadt um. Massenhaft Fische sind umgekommen und das Wasser roch furchtbar. Laut Nabu-Chef Michael Kühn helfen verschiedene Maßnahmen gegen das Umkippen wie beispielsweise Wasserpflanzen.

Nordstadt: Der Neue Teich kippte 2019 um. Massenhaft Fische sind umgekommen. Quelle: Roland Hermstein

Tim Schliebener, Mitinhaber der gleichnamigen Gärtnerei, erklärt, dass die Seggen sozusagen eine Filteranlage gegen einen zu hohen Nährstoffgehalt darstellen. Algen bräuchten zum Wachsen viel Stickstoff, doch bei zu vielen Algen kippe der Teich schnell um. „Die Seggen entziehen dem Wasser Stickstoff, sodass es den Algen nicht mehr zur Verfügung steht“, so Schliebener.

Am Schillerteich wurde ein Zaun wegen der Seggen aufgebaut

Damit die wertvollen Seggen nicht gefressen werden, stellte die Stadt einen Zaun in Ufernähe auf. „Naturschützer, Biologen und viele Wolfsburger haben sich solche Maßnahmen gegen das Umkippen gewünscht, daher begrüßen wir die sinnvolle Maßnahme“, betont Kühn.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig