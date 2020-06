Wolfsburg

Eine Tempo-30-Zone in der Schillerstraße? Schon lange wird das von Verbänden und Politik diskutiert. Erst vor Kurzem hatte die chaotische Situation in der Schillertraße den Kreisverband Wolfsburg des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) auf den Plan gerufen. Denn: Corona-Abstandsregeln auf dem Fahrradweg einzuhalten – das scheint dort unmöglich. Doch so einfach umsetzbar ist das Tempolimit in der Schillerstraße nicht.

„Die Straßenverkehrsordnung gibt das nicht her“, sagt Jens Thurow, Fraktionssprecher der CDU-Stadtmitte und warnt vor einem Schnellschuss.

Deshalb ist eine Tempo 30 Zone nicht möglich

Die Verwaltung habe im vergangenen Jahr begründet, weshalb in der Schillerstraße keine Tempo-30-Zone eingerichtet werden könne, so Thurow. Darin: Eine Tempo-Reduzierung kann gemäß der StVO nur angeordnet werden, wenn auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage bestehe. Und selbst die Neuregelung der StVO erlaube nur dann eine Tempo-30-Limit, wenn sich im unmittelbaren Bereich der Straße Kindergärten, Kindertagesstätten, allgemeinbildenden Schulen, Förderschulen, Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern befänden.

CDU : Radfahrer sollten wieder auf die Straße

Aus diesen und weiteren Gründen, habe sich die CDU im vergangenen Jahr dem Antrag von SPD/Grüne nicht angeschlossen. Allerdings: „In der Schillerstraße wurde –wie häufig in Wolfsburg- nicht an die Radfahrer gedacht“, so Thurow. Deshalb sei die CDU Stadtmitte für eine „intelligente Umgestaltung“. Der Vorschlag: Die Räder sollen –ähnlich wie beispielsweise in der Gothestraße- wieder auf die Fahrbahn gebracht werden. Wohl wissend, dass dies sehr kritisch betrachtet werde, aber das Sicherheitsgefühl sei ein subjektives. Das Ergebnis laut Thurow: Mehr Platz für die Radfahrer.

Für die CDU-Ortsratsfraktion gehe es um ein "sowohl als auch" statt "entweder oder". Deshalb plädier die Fraktion ähnlich wie bei der Ost-West-Radachse in der Goethestraße für eine Führung des Radwegs auf der Straße. „Dazu müssten die lange vorliegenden Umbaupläne endlich verbessert werden, so dass die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer berücksichtigt sind“, teilt Thurow mit. Eine pauschale Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer käme für die CDU-Ortsfraktion nicht in Frage.

CDU Stadtmitte will Ergebnisse des Tempo-30 Modellprojektes abwarten

Hoffnungen setzt die CDU auf das Modellprojekt Tempo 30 des Landes. „Das Ergebnis wollen wir abwarten“, so Thurow. Mit ersten Ergebnissen rechnet er im kommenden Jahr.

Von Nina Schacht