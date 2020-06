Schillerstraße: Einbruch ins Nachbarschaftshaus der Neuland

Wolfsburg

Unbekannte sind am Wochenende in ein Nachbarschaftshaus der Neuland in der Schillerstraße eingebrochen. Hierbei machten die Täter zwar keine Beute, richteten jedoch einen hohen Sachschaden an, der sich auf mindestens 2000 Euro belaufen dürfte.

Schillerstraße : Einbrecher machen keine Beute

Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag 16.30 Uhr und Montagmorgen 7 Uhr. In dieser Zeit gelangten die Unbekannten an die Rückseite des Gebäudes und öffneten mit brachialer Gewalt eine Eingangstür. Durch diese gelangten sie in das Nachbarschaftshaus und durchsuchten Räume und Schränke vermutlich auf der Suche nach Bargeld. Dabei waren sie nicht zimperlich und abgeschlossene Schranktüren wurden ebenfalls mit zerstörerischer Kraft überwunden.

Anschließend verließen die Unbekannten den Ort des Geschehens in unbekannte Richtung. Da das Nachbarschaftshaus von Wohnblöcken umgeben ist, hofft die Polizei darauf, dass Anwohner verdächtige Personen beobachtet oder Geräusche wahrgenommen haben. Zeugen sollen sich bei der Polizei in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer (05361) 46460 melden.

