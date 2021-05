Schiller-Galerie: Einbrecher durchwühlen Baby-Fachgeschäft

Wolfsburg

Einbruch in der Schiller-Galerie: Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch ins Fachgeschäft Baby-Walz an der Goethestraße eingebrochen. „Was sie hierbei erbeutet haben und wie hoch der Gesamtschaden ist, werden die derzeit laufenden Ermittlungen ergeben“, so Polizeisprecher Thomas Figge.

Täter brachen die Eingangstüren des Geschäfts auf

Eine Angestellte hatte am Mittwochmorgen den Einbruch bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert. Ersten Ermittlungen zufolge waren die Unbekannten zwischen 18.15 Uhr am Dienstag und 9.15 Uhr am Mittwoch in das Gebäude gelangt, gingen in das erste Obergeschoss, öffneten gewaltsam die Eingangstüren des Geschäfts durchsuchten den Kassenbereich nach Bargeld.

Auch die Büroräume werden durchwühlt

Anschließend zerstörten sie mit brachialer Gewalt eine Bürotür und durchsuchten die Räume nach Bargeld und Wertgegenständen. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei bittet Autofahrer, Anwohner oder Passanten um Hinweise auf verdächtige Personen unter Tel. (05361)-46460.

