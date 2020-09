Wolfsburg

Endlich wieder Kultur in Wolfsburg! Und das mit einem gelungenen Start: Trotz coranabedingter Einschränkungen konnte die Eröffnung der neuen Saison am Freitag und zugleich der erste Abend des neuen Intendanten Dirk Lattemann im Scharoun Theater in vielerlei Hinsicht perfekter nicht gelingen. Spürbar erleichtert und doch innerlich angespannt stellt er in seiner Begrüßung fest: „Es ist sechs Monate und sechs Tage her, dass der Theaterbetrieb eingestellt werden musste. Heute können wir wieder beginnen!“

Mit 270 Karten war das Theater während Corona ausverkauft

Das differenziert umgesetzte Hygienekonzept, aber auch das rücksichtsvolle Verhalten aller Theaterbesucher vermitteln ein Gefühl der Sicherheit, in der es möglich ist, die vielfältigen Formen der Theaterkunst wieder frei zu genießen. Allerdings wird man sich an leere Sitzreihen und Plätze vorerst gewöhnen müssen, denn nur 270 davon sind zugelassen und der Begriff „ausverkauft“ bekommt eine neue Bedeutung.

Anzeige

Eröffnungskonzert: Leidenschaftliches Spiel des Folkwang Kammerorchesters Essen

Dass darunter jedoch die Theateratmosphäre nicht leiden muss, hat das Eröffnungskonzert „Alle Menschen werden Brüder“ eindrucksvoll unterstrichen. Mit unbändiger Virtuosität zusammen mit dem leidenschaftlichen Spiel des Folkwang Kammerorchesters Essen bringt die Gruppe „Uwaga!“ im Beethovenjahr ihre Bewunderung des Genies zum Ausdruck. Bereits nach wenigen Bogenstrichen lassen sich die Zuhörer in eine einmalige Welt entführen, die der Beethovenschen Musik mit kongenialen Neukompositionen klanglich neue Dimensionen erschließt. Crossover-Quartett und klassisches Streichorchester überschreiten gemeinsam Grenzen herkömmlicher Konventionen. Mit hochmusikalischem Ausdruck lässt Dirigent Johannes Klumpp die Solisten und das Ensemble zu einer sensiblen, homogenen Einheit verschmelzen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Christoph König (Violine, Viola), Maurice Maurer (Violine), Miroslav Nisic (Akkordeon) und Matthias Hacker (Kontrabass) bereichern das klassische Spiel mit eigens entwickelten neuen Spieltechniken. Ihren Streichinstrumenten verleihen sie Banjo ähnliche Klänge, entlocken ihnen Percussionsklänge oder verfremden den Klang mit einem zwischen die Saiten geschobenen Blatt Papier. In Ihrem eigenwilligen Stil verbinden sie Klassik, Jazz, Gipsy und Klezmer bis hin zu Funk und Punk zu einer mitreißenden, stilistischen Geschlossenheit. Frische und lebhafte Spielfreude übertragen sich bemerkbar auf das Publikum.

Musiker beweisen ihre Liebe zu Beethoven

Nicht nur mit außergewöhnlichem Instrumentalspiel, sondern auch in den humorvollen, intelligenten Anmoderationen verleihen die Musiker ihrer Hochachtung und Liebe zu Beethovens Werken einen sympathischen Ausdruck. Trotz moderner Ausdrucksmittel bleibt der Grundcharakter der Originalkompositionen stets gewahrt. Das gilt für das schlichte, sensible Klavierstück „Für Elise“ ebenso wie für die Interpretation der Klaviersonate „Pathétique“.

Auch das „reduzierte“ Publikum füllt mit anhaltend lautstarkem Beifall den Großen Saal. Zwei Zugaben beweisen nachdrücklich die Ausdrucksstärke der Musiker und lassen hoffen, sie hier wieder erleben zu dürfen.

Von Heinz-Werner Kemmling