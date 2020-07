Scharoun Theater Wolfsburg: Über „Social Media“ junge Leute begeistern

Stadtmitte

Seit dem 1. Juli verstärkt Johanna Möhring das Team im Scharoun Theater Wolfsburg. Die in Berlin lebende Theaterpädagogin unterstützt im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und widmet sich dabei vor allem den Sozialen Medien. Das neue Arbeitsumfeld sagt ihr außerordentlich zu.

„Ich bin hier überall offen empfangen worden“, erzählt Johanna Möhring. Damit meint sie nicht nur die neuen Kollegen im Theater, sondern auch alle anderen Wolfsburger, die sie in der kurzen Zeit schon kennenlernen konnte. Schließlich ist es das Credo des neuen Intendanten Dirk Lattemann, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen noch zu vertiefen. So hat Möhring schon erste Einblicke in die Wolfsburger Kultur bekommen.

Scharoun Theater: Kleine Veranstaltungen in der Stadt

Es ist eine ausgesprochen spannende Spielzeit, in der die 34-Jährige in Wolfsburg einsteigt. Noch weiß niemand wirklich, unter welchen Auflagen die etwa 130 Vorstellungen der kommenden Saison laufen dürfen. Zusätzlich könnten noch Programmpunkte hinzu kommen. „Wir würden gerne kleine Veranstaltungen in der Stadt machen“, sagt Johanna Möhring. Doch was und wie das sein wird, wird sich erst noch zeigen.

Jetzt wird sie erst einmal die Social-Media-Kanäle des Theaters ins Laufen bringen. „Es ist ja schon eine Basis geschaffen worden“, betont sie. Das Scharoun Theater und das Junge Theater waren auf Facebook schon aktiv. Neue Accounts gibt es jetzt zum Beispiel für Instagram und Twitter.

Theater will Trailer und Inhalte von Schauspielern posten

Inhalte stehen viele zur Verfügung. „Wir können Trailer posten, aber auch Inhalte von Schauspielern teilen, die zu uns ins Haus kommen“, sagt Möhring. Aber auch ein Blick hinter die Kulissen kann man über soziale Medien gewähren. Ein aktueller Post zeigt, wie der Bühnenboden überholt wird und was für ein aufwendiges Unterfangen das ist.

Ihren neuen Chef kennt sie schon gut. Schließlich hat Johanna Möhring von 2017 bis 2019 bei der Konzertdirektion Landgraf im Bereich Presse und Social Media gearbeitet. Von dort kommt auch der neue Intendant des Wolfsburger Hauses.

Für Theater hat sich Möhring schon immer interessiert. „Ich hatte mit 16 Jahren mein erstes Theaterabo“, erzählt sie. Seitdem beschäftigt sich sich mit dem Metier, studierte zunächst Schauspiel auf Diplom, dann im Masterstudiengang Theaterwissenschaften. Sie arbeitete als Regieassistentin und als freie Theaterpädagogin.

Jetzt hofft Johanna Möhring, mit ihrer Arbeit vor allem jüngere Leute für das Theater zu begeistern, unter anderem auch durch die Blicke hinter die Kulissen die Schwellenangst etwas zu nehmen. „Das Junge Theater leistet da ja schon großartige Arbeit“, betont sie. Auch das neue U30 Abo für jüngere Menschen setze einen guten Anreiz.

Von Robert Stockamp