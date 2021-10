Wolfsburg

Gleich mit zwei Konzerten hat das Staatsorchester Braunschweig am Mittwoch die neue Konzertsaison 2021/22 im Scharoun Theater Wolfsburg eröffnet. Da unter dem Titel „Ouvertüre“ diesmal auf dem Programm ausschließlich Werke des Barock stehen, ist das Staatsorchester auf die damals übliche Kammergröße mit sechzehn Streichern und zwei Oboen reduziert. Hinzu treten als Solisten Salomo Schweizer (Oboe), Günther Westenberger (Flöte), Felix Gutgesell (Violine) und Karsten Scholz (Cembalo). Der junge Dirigent Mino Marani, der ab dem kommenden Jahr 1. Kapellmeister am Staatstheater wird, hat die Leitung.

Die Leidenschaft überträgt sich auf das Publikum

Marani dirigiert zwar zurückhaltend, aber seine Dynamik und innere Leidenschaft übertragen sich spürbar auf das Ensemble und ziehen auch das Publikum in seinen Bann. Denn nach der eröffnenden, lebendig gespielten Ouvertüre zum „Alexanderfest“ von Georg Friedrich Händel folgt aus den 6 Brandenburgischen Konzerten von Johann Sebastian Bach zunächst das 3. in G-Dur.

In jedem dieser Konzerte verlangt Bach eine andere Besetzung. Die sechs Konzerte nehmen auch in kompositionstechnischer Hinsicht eine Sonderstellung ein. Das dritte Konzert ist nur mit Streichern besetzt. Eine Sologruppe von Violine, Viola und Cello, das „Concertino“ tritt dem vollen Streichorchester, dem „Tutti“ gegenüber. Zwei schwungvolle Sätze umrahmen den Mittelsatz, für den Bach nur 2 Akkorde schreibt. Er erwartet hier eine ausgedehnte, kadenzartige Improvisation von den Musikern. Grandios und stilsicher füllen Gutgesell und Scholz mit Violine und Cembalo die Verbindung der beiden Ecksätze aus.

Werke des Barock: Das Orchester spielte unter dem Titel „Ouvertüre“. Quelle: Britta Schulze

Es gelingt Marani und dem Orchester die teils komplizierten musikalischen Linien durchsichtig herauszuarbeiten, um so das Hörvergnügen des Publikums zu erleichtern und zu erhöhen.

Scholz begeistert mit exzellenter Virtuosität an seinem Instrument

Gleiches gilt auch für das 5. Brandenburgische in D-dur. Hier ist die Schwierigkeit der Stimmführung noch einmal erhöht. Flöte, Violine und Cembalo bilden das „Concertino“. Das Cembalo wird erstmals mit umfangreichen Solopassagen eingesetzt und gilt daher als das erste „Klavierkonzert“ der Geschichte. Scholz begeistert mit exzellenter Virtuosität an seinem Instrument. Ebenbürtig beteiligen sich Westenberger und Gutgesell mit Föte und Violine an der musikalischen Kommunikation.

Auch im Doppelkonzert für Oboe und Violine in d-Moll lässt Bach die beiden Soloinstrumente untereinander und mit dem Orchester kommunizieren. Mitreißend wird das „Gespräch“ von den beiden Solisten gestaltet. Das Oboenkonzert in d-Moll von Tomaso Albinoni, musikgeschichtlich das erste seiner Art, rundet ein besonderes Programm beeindruckend ab.

Begeisterter Zwischenapplaus findet am Ende eine dankbare Steigerung.

Von Heinz-Werner Kemmling