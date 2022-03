Wolfsburg

Im Schraoun Theater finden im April ganz besondere Vorstellungen statt. Das renommierte Deutsche Theater Berlin sowie die außergewöhnliche Sopranistin Sarah Maria Sun geben sich die Ehre. Gemeinsam mit dem hochkarätigen „delian::quartett“ wird das Wolfsburger Theater ein Benefizkonzert zugunsten der Kriegsopfer in der Ukraine geben. Die WAZ gibt einen Überblick über den Spielplan.

Das Deutsche Theater Berlin inszeniert die Komödie „Der Menschenfeind“. Das Publikum kann Schauspieler Ulrich Matthes und seine Kolleginnen und Kollegen am 1. und 2. Aprl in einer ernsthaften und zugleich komischen Inszenierung mit lässig ausgespieltem Witz und tiefer liegendem Erkenntnispotenzial erleben.

Staatsorchester Braunschweig wagt „Crossover“

Eine Programmänderung erfährt das folgende Sinfoniekonzert: das Staatsorchester Braunschweig wird zusammen mit dem clair-obscur Saxophonquartett am 3. April ein „Crossover“ wagen: Neben Beethovens klassischer Sinfonie Nr. 5 c-Moll erklingt auch das avantgardistische Werk „Berlin Punk“ für Saxophon-Quartett und Orchester des Komponisten Enjott Schneider. Dem interessierten Publikum bietet das Theater wieder eine Konzerteinführung um 19.15 Uhr an.

Die Komödie "Der Menschenfeind" wird vom Deutschen Theater Berlin eindrucksvoll inszeniert. Quelle: Arno Declair

Benefizkonzert zugunsten der Ukraine

Mit einem Benefizkonzert setzt das Scharoun Theater zusammen mit dem bekannten „delian::quartett“ am 23. April ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern des Ukraine-Kriegs: unter dem Titel „insight. Die Kunst der Fuge“ als Musik fürs Auge wird die Musik Bachs mittels spektakulärer Videoinstallationen visuell erlebbar.

Benefizkonzert im Scharoun Theater: Das hochkarätig besetze "delian::quartett" spielt in Wolfsburg. Quelle: Delian Quartett Archiv

„Der Untergang der Titanic“ in verschiedenen Zeiten

Zwei Stunden und vierzig Minuten dauerte 1912 der tatsächliche Untergang der Titanic, zuvor als Wunderwerk der Technik und Inkarnation des Fortschritts gefeiert. Die Inszenierung „Der Untergang der Titanic“ zeigt am 26. April den tragischen Verlauf der Schiffskatastrophe in verschiedenen Zeiten und auf verschiedenen Decks.

Hans Magnus Enzensberger beschreibt in seinem Werk einen fortwährenden Untergang in dreiunddreißig Gesängen in verschiedenen Zeiten zwischen 1912 und 1978. Da das Publikum in dieser Vorstellung mitten im schauspielerischen Geschehen auf der Drehbühne sitzt, entsteht eine beklemmend realistisches körperliches Gefühl von der Fahrt in den Untergang. Für die Vorstellung gibt es nur ein begrenztes Kartenkontingent.

Sarah Maria Sun tritt im Scharoun Theater Wolfsburg auf

Sarah Maria Sun zählt zu den außergewöhnlichsten und weltweit führenden Interpretinnen der zeitgenössischen Musikszene. Das beweist sie am 30. April in einem Konzert für Sopran und Schlagzeug Sarah Maria Sun & Vanessa Porter: Yes, I will, Yes! Das Bühnenstück vom Komponisten Dieter Schnebel behandelt den Monolog der Molly am Ende des Romans „Ulysses“ nach James Joyce.

Sarah Maria Sun kommt mit "Yes, I will, Yes" ins Scharoun Theater nach Wolfsburg. Quelle: Thomas Jauck

Es handelt sich dabei um die Nachtgedanken – und stark sexuellen Phantasie – der Protagonistin. Sie werden teils gesprochen, teils virtuos gesanglich umgesetzt und interpretiert von Sarah Maria Sun, der das Stück gewidmet ist. Die begleitende Klangcollage besteht aus einem Schlagzeugpart, hauptsächlich Vibraphon, aus einem Zuspiel einer zweiten Stimme der Sopranistin sowie aus Hintergrundklängen synthetischer und stimmlicher Art.

